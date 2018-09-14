Формула-1 показала концепты болида на 2021 год
Новости спорта: Формула -1, совместно с участниками гонок, продолжает работу над усовершенствованием гоночных болидов, и презентовала концепт-арты новых машин.
Примерно так будут выглядеть гоночные болиды в 2021 году.
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— Formula 1 (@F1) 14 сентября 2018 г.
“Главная проблема в том, что сейчас, когда болид приближается к сопернику и пытается обогнать, он теряет 50% прижимной силы из-за аэродинамических особенностей нынешних машин. Новая аэродинамика призвана изменить эту ситуацию”,- заявил глава Формулы-1 Росс Браун.
А пока до 2021 года еще далеко, напомним, что на этих выходных состоится Гран-при Сингапура. Сегодня состоялась вторая практика, на которой лучшим стал пилот Феррари Кими Райкконен.