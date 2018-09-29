Формула-1. Боттас выиграл квалификацию Гран-при России

Хэмилтон задавал темп во второй и третьей частях свободных заездов и показал лучшее время в двух первых сегментах квалификации. Однако уже на первом быстром круге в финале его финский напарник вышел вперед с отрывом 0,004 секунды. Вторую попытку лидер чемпионата начал довольно уверенно, отыграв на первом секторе разом 0,3 секунды, но на втором британец потерял больше секунды и, следовательно, по итогам круга остался вторым, даже не закончив круг. Сам Боттас прибавил и гарантировал себе поул с отрывом 0,145 секунды.

Для финского гонщика этот поул стал шестым в карьере и первым с конца июня, когда он первенствовал в квалификации Гран При Австрии.

Третьим квалифицировался прошлогодний обладатель поула на Сочи Автодроме Себастьян Феттель, но Боттасу гонщик Ferrari проиграл 0,556 секунды.