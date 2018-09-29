День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 30.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Черноморец - Мариуполь: обзор матча (Видео)
Черноморец - Мариуполь: обзор матча (Видео)
Новости: Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)
Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика
Новости: Бокс: расписание боев на октябрь 2018
Бокс: расписание боев на октябрь 2018
Новости: Днепр завоевал первый в истории Суперкубок Украины
Днепр завоевал первый в истории Суперкубок Украины
X

Формула-1. Боттас выиграл квалификацию Гран-при России

Валттери Боттас
16:28 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Автоспорт

Новости спорта: Действующий победитель Гран При России Валттери Боттас завоевал свой второй поул в сезоне-2018, неожиданно опередив в финале квалификации на Сочи Автодроме напа

Хэмилтон задавал темп во второй и третьей частях свободных заездов и показал лучшее время в двух первых сегментах квалификации. Однако уже на первом быстром круге в финале его финский напарник вышел вперед с отрывом 0,004 секунды. Вторую попытку лидер чемпионата начал довольно уверенно, отыграв на первом секторе разом 0,3 секунды, но на втором британец потерял больше секунды и, следовательно, по итогам круга остался вторым, даже не закончив круг. Сам Боттас прибавил и гарантировал себе поул с отрывом 0,145 секунды.

Для финского гонщика этот поул стал шестым в карьере и первым с конца июня, когда он первенствовал в квалификации Гран При Австрии.

Третьим квалифицировался прошлогодний обладатель поула на Сочи Автодроме Себастьян Феттель, но Боттасу гонщик Ferrari проиграл 0,556 секунды.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Автоспорт, Валттери Боттас, Новости автоспорта, Ф1, Формула-1.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)

Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)
Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)

Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)
Польша - США: яркие кадры невероятного матча ЧМ-2018 по волейболу (Фото)

Польша - США: яркие кадры невероятного матча ЧМ-2018 по волейболу (Фото)
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: яркие моменты победы молотобойцев (Фото)

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: яркие моменты победы молотобойцев (Фото)
Модные звезды на церемонии вручения ФИФА 2018: от Шевченко до Роналдо (Фото)

Модные звезды на церемонии вручения ФИФА 2018: от Шевченко до Роналдо (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости автоспорта

Гран При Сингапура​ покорился Хэмилтону Гран-при Сингапура. Хэмилтон выиграл квалификацию Формула-1 показала концепты болида на 2021 год

Последние новости

Майк Тайсон рассказал, чего не хватает современному боксу Медики назвали полезный фрукт для здоровья сердца ЧМ-2018 по волейболу среди женщин: результаты матчей 2-го тура
Сегодня читают в спорте
01 Шахматная Олимпиада-2018: Иванчук обыграл испанца Антона
02 Моуриньо прокомментировал действия Ярмоленко в матче Вест Хэм - МЮ
03 Линарес - Котто: видео нокаута и хайлайтов
04 Ломаченко составил свой список лучших боксеров мира: Усик на втором месте
05 Линарес отправил Котто в тяжелый нокаут
Новости сегодня
20:26 В Сети появились новые снимки смартфона Nokia 7.1 Plus
20:25 Два человека выпали из катера в Запорожье
20:01 Медики назвали преимущества регулярного употребления сыра
19:57 Сказочный загородный дом, в котором тепло даже в холодную пору (Фото)
19:53 Греция хочет разгрузить лагеря для мигрантов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Facebook могут наложить штраф
На Facebook могут наложить штраф
Новости: Трамп может получить Нобелевскую премию
Трамп может получить Нобелевскую премию
Новости: Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь