Формула-1. Боттас выиграл квалификацию Гран-при России

Хэмилтон задавал темп во второй и третьей частях свободных заездов и показал лучшее время в двух первых сегментах квалификации. Однако уже на первом быстром круге в финале его финский напарник вышел вперед с отрывом 0,004 секунды. Вторую попытку лидер чемпионата начал довольно уверенно, отыграв на первом секторе разом 0,3 секунды, но на втором британец потерял больше секунды и, следовательно, по итогам круга остался вторым, даже не закончив круг. Сам Боттас прибавил и гарантировал себе поул с отрывом 0,145 секунды.

QUALIFYING CLASSIFICATION: A second pole of 2018 for @ValtteriBottas #RussianGP #F1 pic.twitter.com/3mGByLUYXl

— Formula 1 (@F1) 29. září 2018