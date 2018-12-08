Формула-1. Названа лучшая трасса 2018 года

Новости спорта: Гран-при Мексики стал лучшим этапом сезона-2018.

Организаторы Гран-при Мексики получили приз на торжественной церемонии награждения ФИА в Санкт-Петербурге за лучший этап сезона 2018 года, сообщает пресс-служба автодрома в своём «твиттере».

Эту награду Гран-при Мексики получает уже в четвёртый раз подряд. Напомним, что победу на этом этапе одержал Макс Ферстаппен, а компанию на подиуме ему составили пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен. Именно на этой гонке досрочно свой пятый титул завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Напомним, что именно Хэмилтон получил награду на церемонии как «персона года», а Шарль Леклер был признан новичком года. Ники Лауда и Тото Вольфф удостоены специальной награды президента ФИА. В следующем году церемония пройдёт в Париже.