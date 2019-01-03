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Сегодня Михаэлю Шумахеру исполняется 50 лет

Сегодня Михаэлю Шумахеру исполняется 50 лет
07:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Семья Шумахера накануне его 50-летия заверила, что гонщик "в хороших руках".

Семья семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера накануне его 50-летия уверила, что гонщик в хороших руках, и призвала с пониманием отнестись к желанию родных не разглашать информацию о состоянии его здоровья.

Соответствующее заявление семья легендарного гонщика опубликовала в Facebook.

"Можете быть уверены, что он (Михаэль Шумахер - ред.) в хороших руках и мы делаем все возможное, чтобы помочь ему. Пожалуйста, поймите правильно, что желанием Михаэля было не разглашать информацию о состоянии его здоровья", - говорится в обращении родных гонщика.

Как известно, семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер в декабре 2013 года года получил серьезную черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах во Франции. Сейчас он проходит реабилитацию. Новости о состоянии здоровья гонщика появляются очень редко.

3 января легенде мирового спорта исполнится 50 лет.

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Формула-1, Шумахер, Автоспорт, Михаэль Шумахер, Ф1.
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