Райкконен: Арривабене может вернуть Ferrari на вершину

Новости спорта: Нынешний руководитель Ferrari Маурицио Арривабене является тем, кому по силам вернуть легендарную итальянскую команду на победный путь, уверен Кими Райкконен.

Свою последнюю победу в чемпионате конюшня из Маранелло завоевала ещё при Жане Тодте в 2007-м. С тех пор у Ferrari сменилось несколько руководителей, но выиграть ни с одним из них не удалось.

"Когда я пришёл в Ferrari в 2007-м, у руля стоял Жан Тодт. Он был отличным руководителем. У меня сложились очень хорошие отношения с ним. Мы по-прежнему часто видимся и общаемся, несмотря на то, что теперь он занимает совсем другую должность, – сказал Райкконен в интервью Sky Sport Italia. – После Тодта команду возглавляли несколько руководителей, но я не очень хорошо знал их.

Сейчас Ferrari руководит Маурицио Арривабене, и я считаю, что он отлично справляется со своей работой. Этот человек способен вернуть Ferrari на вершину".