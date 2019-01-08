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Состоялся первый этап ралли-рейда Дакар-2019

Состоялся первый этап ралли-рейда Дакар-2019
11:14 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Команды осторожно начали борьбу за победу в многодневке.

В Перу стартовал ралли-рейд "Дакар-2019". На первом этапе гонщики стартовали из Лимы и должны были преодолеть 331 километр до Писко, а спецучасток для всех зачетов составил всего 81 километр. Первая гонка прошла без инцидентов – пилоты проверили боеспособность транспорта и смогли избежать потери времени.

Победителем в зачете мотоциклов стал Хоан Барреда (57.36). +1.34 минуты проиграл ему Пабло Кинтанилья, а третье место по итогам первого этапа занял Рикки Брабек (+2.52).

Среди внедорожников быстрее всех дистанцию прошел Нассер Аль-Аттия (1:01,41). Карлос Сайнс и Якуб Пржигонски проиграли катарцу две минуты.

Совсем небольшое преимущество после первого этапа получил Эдуард Николаев (1:09.05). Команда КамАЗа всего на 18 секунд опередила Тона ван Генугтена и на 53 секунды экипаж Федерико Вильягры.

Среди квадроциклов быстрее всех первый этап прошел Николас Кавильяссо (1:17.15). Следом за ним финишировали Иеремия Гонсалес Фериоли (+3.55) и Томас Кубиена (+8.22).

В классе вездеходов SxS победил дуэт Рейнальдо Варела/Густаво Гугельмин (1:11.13). 1,24 минуты им проиграли Франциско Лопес Контардо и Альваро Хуан Леон Кинтанилла, а отставание Жерара Фарреса Чайла и Даниэля Оливераса Каррераса составило 2,32 минуты.

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Автоспорт, Новости автоспорта, Дакар-2019.
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