Ралли-рейд Дакар-2019: результаты второго этапа

В Перу стартовал ралли-рейд "Дакар-2019". Первая гонка прошла без инцидентов – пилоты проверили боеспособность транспорта и смогли избежать потери времени. Результаты первого дня соревнований.
Представляем результаты второго этапа соревнований.
Лёб выиграл 2-й этап «Дакара» в зачёте внедорожников
Гонщик «Пежо» Себастьен Лёб завоевал победу на втором этапе Ралли «Дакар» в зачёте внедорожников. Второе место досталось Хоану Нани Роме, тройку лучших замкнул Бернхард тен Бринке.
Владимир Васильев показал 10-й результат. Нассер Аль-Аттия стал 11-м, а Стефан Петерансель в ходе этапа столкнулся с проблемами и показал 17-е время, уступив Лёбу более 15 минут. Лидерство в общем зачёте захватил Джиниэл де Вильерс.
«Дакар-2019». Автомобили. Второй СУ
1. Себастьен Лёб (Peugeot) — 3:26.53
2. Хоан Нани Рома (MINI) — +8,0
3. Бернхард тен Бринке (Toyota) — +1.20,0
4. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +1.31,0
5. Язид Аль-Раджи (MINI) — +2.33,0
6. Сириль Депре (MINI) — +3.14,0
7. Гарри Хант (Peugeot) — +3.24,0
8. Карлос Сайнс (MINI) — +4.40,0
9. Николас Фучс (Proto Dessoude) — +5.01,0
10. Владимир Васильев (Toyota) — +5.36,0
Общий зачёт
1. Джиниэл де Вильерс (Toyota)
2. Бернхард тен Бринке (Toyota) — +0.28,0
3.Хоан Нани Рома (MINI) — +0.42,0
4. Язид Аль-Раджи (MINI) — +0.50,0
5. Себастьен Лёб (Peugeot) — +1.56,0
6. Карлос Сайнс (MINI) — +2.28,0
7. Гарри Хант (Peugeot) — +2.38,0
8. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +3.26,0
9. Сириль Депре (MINI) — +3.28,0
10. Владимир Васильев (Toyota) — +3,43.0.
Лопес Контардо выиграл 2-й этап «Дакара» в зачёте мотовездеходов
Чилиец Франсиско Лопес Контардо завоевал победу на втором этапе Ралли «Дакар» в классе мотовездеходов. Второе место досталось Рейналдо Маркесу Вареле, тройку лучших замкнул Сергей Карякин.
«Дакар-2019». Мотовездеходы. Второй СУ
1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am)
2. Рейналдо Маркес Варела (Can-Am) — +19,0
3. Сергей Карякин (BRP Can-Am) — +1.51,0
4. Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) — +4,22,0
5. Маркос Баумгарт (Can-Am) — +6.17,0
6. Родриго Хавьер Морено Пьяссоли (Can-Am) — +6.55,0
7. Игнасио Касале (Yamaha) — +9.37,0
8. Эрнан Гарсес (Can-Am) — +11.46,0
9. Рикарду Порем (Can-Am) — +17.13,0
10. Мигель Жордау (Can-Am) — +18.42,0.
Мотовездеходы. Общий зачёт
1. Рейналдо Маркес Варела (Can-Am) — 05:21.19
2. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — +01.08
3. Сергей Карякин (BRP Can-Am) — +06.35
4. Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) — +06.35
5. Родриго Хавьер Морено Пьяссоли (Can-Am) — +10.20
6. Маркос Баумгарт (Can-Am) — +10.53
7. Игнасио Касале (Yamaha) — +12.57
8. Эрнан Гарсес (Can-Am) — +20.02
9. Рикарду Порем (Can-Am) — +24.30
10. Мигель Жордау (Can-Am) — +25.02.
Валькнер выиграл второй этап ралли «Дакар» в зачёте мотоциклов
В Перу завершился второй этап Ралли «Дакар» в классе мотоциклов. Победу по его итогам одержал Маттиас Валькнер. Второе место досталось Рикки Брабеку, а тройку лучших замкнул Хоан Барреда Борт. Таким образом, в общем зачёте лидерство удерживает Барреда Борт.
Что касается российских спортсменов, то Анастасия Нифонтова и Дмитрий Аогошков пока не завершили второй этап.
«Дакар-2019». Мотоциклы. Второй СУ
1. Маттиас Валькнер (KTM)
2. Рикки Брабек (Red Bull KTM Factory Team) — +22,0
3. Хоан Барреда Борт (Honda) — +1,41
4. Тоби Прайс (KTM) — +3,06
5. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +3.24.
«Дакар-2019». Мотоциклы. Общий зачёт
1. Хоан Барреда Борт (Honda)
2. Рикки Брабек (Red Bull KTM Factory Team)
3. Маттиас Валькнер (KTM)
4. Пабло Кинтанилья (Husqvarna)
5. Тоби Прайс (KTM).