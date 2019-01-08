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Ралли-рейд Дакар-2019: результаты второго этапа

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Ралли-рейд Дакар-2019: результаты второго этапа
22:18 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Представляем результаты и общие зачеты на ралли Дакар-2019 по итогам второго дня соревнований.

В Перу стартовал ралли-рейд "Дакар-2019". Первая гонка прошла без инцидентов – пилоты проверили боеспособность транспорта и смогли избежать потери времени. Результаты первого дня соревнований.

Представляем результаты второго этапа соревнований.

Лёб выиграл 2-й этап «Дакара» в зачёте внедорожников

Гонщик «Пежо» Себастьен Лёб завоевал победу на втором этапе Ралли «Дакар» в зачёте внедорожников. Второе место досталось Хоану Нани Роме, тройку лучших замкнул Бернхард тен Бринке.

Владимир Васильев показал 10-й результат. Нассер Аль-Аттия стал 11-м, а Стефан Петерансель в ходе этапа столкнулся с проблемами и показал 17-е время, уступив Лёбу более 15 минут. Лидерство в общем зачёте захватил Джиниэл де Вильерс.

«Дакар-2019». Автомобили. Второй СУ

1. Себастьен Лёб (Peugeot) — 3:26.53

2. Хоан Нани Рома (MINI) — +8,0

3. Бернхард тен Бринке (Toyota) — +1.20,0

4. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +1.31,0

5. Язид Аль-Раджи (MINI) — +2.33,0

6. Сириль Депре (MINI) — +3.14,0

7. Гарри Хант (Peugeot) — +3.24,0

8. Карлос Сайнс (MINI) — +4.40,0

9. Николас Фучс (Proto Dessoude) — +5.01,0

10. Владимир Васильев (Toyota) — +5.36,0

Общий зачёт

1. Джиниэл де Вильерс (Toyota)

2. Бернхард тен Бринке (Toyota) — +0.28,0

3.Хоан Нани Рома (MINI) — +0.42,0

4. Язид Аль-Раджи (MINI) — +0.50,0

5. Себастьен Лёб (Peugeot) — +1.56,0

6. Карлос Сайнс (MINI) — +2.28,0

7. Гарри Хант (Peugeot) — +2.38,0

8. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +3.26,0

9. Сириль Депре (MINI) — +3.28,0

10. Владимир Васильев (Toyota) — +3,43.0.

Лопес Контардо выиграл 2-й этап «Дакара» в зачёте мотовездеходов

Чилиец Франсиско Лопес Контардо завоевал победу на втором этапе Ралли «Дакар» в классе мотовездеходов. Второе место досталось Рейналдо Маркесу Вареле, тройку лучших замкнул Сергей Карякин. 

«Дакар-2019». Мотовездеходы. Второй СУ

1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am)

2. Рейналдо Маркес Варела (Can-Am) — +19,0

3. Сергей Карякин (BRP Can-Am) — +1.51,0

4. Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) — +4,22,0

5. Маркос Баумгарт (Can-Am) — +6.17,0

6. Родриго Хавьер Морено Пьяссоли (Can-Am) — +6.55,0

7. Игнасио Касале (Yamaha) — +9.37,0

8. Эрнан Гарсес (Can-Am) — +11.46,0

9. Рикарду Порем (Can-Am) — +17.13,0

10. Мигель Жордау (Can-Am) — +18.42,0.

Мотовездеходы. Общий зачёт

1. Рейналдо Маркес Варела (Can-Am) — 05:21.19

2. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — +01.08

3. Сергей Карякин (BRP Can-Am) — +06.35

4. Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) — +06.35

5. Родриго Хавьер Морено Пьяссоли (Can-Am) — +10.20

6. Маркос Баумгарт (Can-Am) — +10.53

7. Игнасио Касале (Yamaha) — +12.57

8. Эрнан Гарсес (Can-Am) — +20.02

9. Рикарду Порем (Can-Am) — +24.30

10. Мигель Жордау (Can-Am) — +25.02.

Валькнер выиграл второй этап ралли «Дакар» в зачёте мотоциклов

В Перу завершился второй этап Ралли «Дакар» в классе мотоциклов. Победу по его итогам одержал Маттиас Валькнер. Второе место досталось Рикки Брабеку, а тройку лучших замкнул Хоан Барреда Борт. Таким образом, в общем зачёте лидерство удерживает Барреда Борт.

Что касается российских спортсменов, то Анастасия Нифонтова и Дмитрий Аогошков пока не завершили второй этап.

«Дакар-2019». Мотоциклы. Второй СУ

1. Маттиас Валькнер (KTM)

2. Рикки Брабек (Red Bull KTM Factory Team) — +22,0

3. Хоан Барреда Борт (Honda) — +1,41

4. Тоби Прайс (KTM) — +3,06

5. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +3.24.

«Дакар-2019». Мотоциклы. Общий зачёт

1. Хоан Барреда Борт (Honda)

2. Рикки Брабек (Red Bull KTM Factory Team)

3. Маттиас Валькнер (KTM)

4. Пабло Кинтанилья (Husqvarna)

5. Тоби Прайс (KTM).

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Автоспорт, Ралли, Дакар, Ралли Дакар, Ралли Дакар-2019, Дакар-2019.
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