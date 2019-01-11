Лучшее время на 4-м этапе Дакар-2019 показал Аль-Аттия

Новости спорта: Аль-Аттия выиграл 4-й этап «Дакара» в классе внедорожников, Лёб уступил 12 минут.

Нассер Аль-Аттия завоевал победу на четвёртом этапе Ралли «Дакар» в зачёте внедорожников. Второе место досталось Стефану Петеранселю, третьим к финишу пришёл Якуб Пшигонски.

Себастьен Лёб стал пятым, уступив лидеру чуть более 12 минут. Карлос Сайнс стал седьмым, а Сириль Депре завершил этап на восьмом месте.

«Дакар-2019». Автомобили. Четвёртый СУ

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota)

2. Стефан Петерансель (MINI) — +1.52

3. Якуб Пшигонски (MINI) — +8.32

4. Хоан Нани Рома (MINI) — +8.49

5. Себастьен Лёб (Peugeot) — +12.23

6. Язид Аль-Раджи (MINI) — +18.11

7. Карлос Сайнс (MINI) — +24.44

8. Сириль Депре (MINI) — +25.51

9. Арон Домжала (Toyota) — +45.41

10. Мартин Прокоп (Ford) — +53.35

Общий зачёт

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota)

2. Стефан Петерансель (MINI) — +8.55

3. Хоан Нани Рома (MINI) — +20.51

4. Якуб Пшигонски (MINI) — +22.17

5. Язид Аль-Раджи (MINI) — +24.59

6. Себастьен Лёб (Peugeot) — +50.22

7. Сириль Депре (MINI) — +50.31

8. Арон Домжала (Toyota) — +1:28.37

9. Мартин Прокоп (Ford) — +1:47.51

10. Карлос Сайнс (MINI) — +4:40.38.