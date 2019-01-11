Лучшее время на 4-м этапе Дакар-2019 показал Аль-Аттия

Нассер Аль-Аттия завоевал победу на четвёртом этапе Ралли «Дакар» в зачёте внедорожников. Второе место досталось Стефану Петеранселю, третьим к финишу пришёл Якуб Пшигонски.
Себастьен Лёб стал пятым, уступив лидеру чуть более 12 минут. Карлос Сайнс стал седьмым, а Сириль Депре завершил этап на восьмом месте.
«Дакар-2019». Автомобили. Четвёртый СУ
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota)
2. Стефан Петерансель (MINI) — +1.52
3. Якуб Пшигонски (MINI) — +8.32
4. Хоан Нани Рома (MINI) — +8.49
5. Себастьен Лёб (Peugeot) — +12.23
6. Язид Аль-Раджи (MINI) — +18.11
7. Карлос Сайнс (MINI) — +24.44
8. Сириль Депре (MINI) — +25.51
9. Арон Домжала (Toyota) — +45.41
10. Мартин Прокоп (Ford) — +53.35
Общий зачёт
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota)
2. Стефан Петерансель (MINI) — +8.55
3. Хоан Нани Рома (MINI) — +20.51
4. Якуб Пшигонски (MINI) — +22.17
5. Язид Аль-Раджи (MINI) — +24.59
6. Себастьен Лёб (Peugeot) — +50.22
7. Сириль Депре (MINI) — +50.31
8. Арон Домжала (Toyota) — +1:28.37
9. Мартин Прокоп (Ford) — +1:47.51
10. Карлос Сайнс (MINI) — +4:40.38.