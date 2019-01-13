Каргинов навестил болельщика, попавшего под колеса российского экипажа на "Дакаре"

Новости спорта: 11 января в ходе пятого этапа ралли-марафона "Дакар" случился неприятный инцидент.

На одном из сложных подъёмов в песках собралось большое число хаотично стоявших групп зрителей. В этот момент дистанцию преодолевала машина "КАМАЗ-мастера" во главе с Андреем Каргиновым.

Пилот пытался преодолеть подъём и объехать находившуюся на дюне группу болельщиков. Зрители стали убегать с траектории движущегося грузовика. Но один из них споткнулся в мягком песке и ногой попал под заднее колесо машины. Пилот не видел этого момента и о случившемся узнал только по приезде на бивуак.

В результате организаторы "Дакара" дисквалифицировали экипаж Каргинова, вменив ему в вину неоказание помощи пострадавшему зрителю. Им оказался 60-летний гражданин ЮАР Ивенс Дерек Хадсон.

12 января руководитель "КАМАЗ-мастер" Владимир Чагин, пилот Андрей Каргинов и врач команды Ирина Зеленкова посетили пострадавшего в больнице Ариекипы.