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Каргинов навестил болельщика, попавшего под колеса российского экипажа на "Дакаре"

Каргинов навестил болельщика, попавшего под колеса российского экипажа на &quot;Дакаре&quot;
09:36 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта: 11 января в ходе пятого этапа ралли-марафона "Дакар" случился неприятный инцидент.

На одном из сложных подъёмов в песках собралось большое число хаотично стоявших групп зрителей. В этот момент дистанцию преодолевала машина "КАМАЗ-мастера" во главе с Андреем Каргиновым.

Пилот пытался преодолеть подъём и объехать находившуюся на дюне группу болельщиков. Зрители стали убегать с траектории движущегося грузовика. Но один из них споткнулся в мягком песке и ногой попал под заднее колесо машины. Пилот не видел этого момента и о случившемся узнал только по приезде на бивуак.

Российский экипаж дисквалифицировали с Дакара за наезд на зрителя (Видео)

В результате организаторы "Дакара" дисквалифицировали экипаж Каргинова, вменив ему в вину неоказание помощи пострадавшему зрителю. Им оказался 60-летний гражданин ЮАР Ивенс Дерек Хадсон.

12 января руководитель "КАМАЗ-мастер" Владимир Чагин, пилот Андрей Каргинов и врач команды Ирина Зеленкова посетили пострадавшего в больнице Ариекипы.

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Автоспорт, Дакар, КАМАЗ-Мастер, Новости автоспорта, Дакар-2019.
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