Каргинов навестил болельщика, попавшего под колеса российского экипажа на "Дакаре"

На одном из сложных подъёмов в песках собралось большое число хаотично стоявших групп зрителей. В этот момент дистанцию преодолевала машина "КАМАЗ-мастера" во главе с Андреем Каргиновым.
Пилот пытался преодолеть подъём и объехать находившуюся на дюне группу болельщиков. Зрители стали убегать с траектории движущегося грузовика. Но один из них споткнулся в мягком песке и ногой попал под заднее колесо машины. Пилот не видел этого момента и о случившемся узнал только по приезде на бивуак.
В результате организаторы "Дакара" дисквалифицировали экипаж Каргинова, вменив ему в вину неоказание помощи пострадавшему зрителю. Им оказался 60-летний гражданин ЮАР Ивенс Дерек Хадсон.
12 января руководитель "КАМАЗ-мастер" Владимир Чагин, пилот Андрей Каргинов и врач команды Ирина Зеленкова посетили пострадавшего в больнице Ариекипы.