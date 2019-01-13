Гонщики БМВ столкнулись, отняв у команды победу в гонке Формулы-E (Видео)

Но стоит отметить, что успех бельгийца стал следствием ошибок пилотов БМВ.
В ходе гонки дуэт немецкой команды в лице Антонио Феликса да Кошты и Александра Симса занимал первое и второе места соответственно. В седьмом повороте Симс решил атаковать да Кошту, в результате оба пилота заблокировали колёса. Португалец вылетел в барьер, а Симсу удалось удержаться на трассе, и в итоге он финишировал четвёртым.
The first rule in motorsport, don't hit your teammate! @afelixdacosta is out of the race #MarrakeshEPrix pic.twitter.com/G1c71z4hMG
— ABB Formula E (@FIAFormulaE) 12 января 2019 г.
Видео этого эпизода можно посмотреть на официальной странице Формулы-E в «Твиттере».
«Я прошу прощения у команды. Ранее я никогда не бывал в таких ситуациях. Симс сегодня был великолепен, я же совершил ошибку. Мы вели борьбу, в ходе которой я заблокировал колёса и не смог войти в поворот. Как бы то ни было, мы извлечём из произошедшего урок и станем сильнее», — приводит слова да Кошты WTF1.