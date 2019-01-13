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Гонщики БМВ столкнулись, отняв у команды победу в гонке Формулы-E (Видео)

Гонщики БМВ столкнулись, отняв у команды победу в гонке Формулы-E (Видео)
12:52 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Вчера, 12 января, в Марракеше состоялась вторая гонка сезона в Формуле-E. Ее победителем стал Жером Д'Амброзио.

Но стоит отметить, что успех бельгийца стал следствием ошибок пилотов БМВ.

В ходе гонки дуэт немецкой команды в лице Антонио Феликса да Кошты и Александра Симса занимал первое и второе места соответственно. В седьмом повороте Симс решил атаковать да Кошту, в результате оба пилота заблокировали колёса. Португалец вылетел в барьер, а Симсу удалось удержаться на трассе, и в итоге он финишировал четвёртым.

Видео этого эпизода можно посмотреть на официальной странице Формулы-E в «Твиттере».

«Я прошу прощения у команды. Ранее я никогда не бывал в таких ситуациях. Симс сегодня был великолепен, я же совершил ошибку. Мы вели борьбу, в ходе которой я заблокировал колёса и не смог войти в поворот. Как бы то ни было, мы извлечём из произошедшего урок и станем сильнее», — приводит слова да Кошты WTF1.

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Видео, Автоспорт, Новости автоспорта, Формула-Е.
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