Гонщики БМВ столкнулись, отняв у команды победу в гонке Формулы-E (Видео)

Но стоит отметить, что успех бельгийца стал следствием ошибок пилотов БМВ.

В ходе гонки дуэт немецкой команды в лице Антонио Феликса да Кошты и Александра Симса занимал первое и второе места соответственно. В седьмом повороте Симс решил атаковать да Кошту, в результате оба пилота заблокировали колёса. Португалец вылетел в барьер, а Симсу удалось удержаться на трассе, и в итоге он финишировал четвёртым.

The first rule in motorsport, don't hit your teammate! @afelixdacosta is out of the race #MarrakeshEPrix pic.twitter.com/G1c71z4hMG

— ABB Formula E (@FIAFormulaE) 12 января 2019 г.