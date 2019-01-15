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Дакар-2019: Петерансель выиграл 7-й этап

Дакар-2019: Петерансель выиграл 7-й этап
18:57 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Стефан Петерансель выиграл седьмой этап «Дакара», Лёб потерял около 30 минут.

Стефан Петерансель одержал победу на седьмом этапе ралли «Дакар» в зачёте внедорожников. Второе место досталось Хоану Нани Роме, третье время показал Карлос Сайнс. Четвёртое время осталось за лидером генеральной классификации Нассером Аль-Аттией. Этот результат стал очень важен с точки зрения борьбы в общем зачёте: один из конкурентов катарского автогонщика — Себастьен Лёб — проиграл лидеру около 30 минут из-за технических проблем. На второе место благодаря своей победе вышел Стефан Петерансель, он уступает Аль-Аттии 29 минут.

«Дакар»-2019. Автомобили. Шестой СУ

1. Стефан(MINI)

2. Хоан Нани Рома (MINI) — +4.33

3. Карлос Сайнс (MINI) — +9.28

4. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +11.58

5. Сириль Депре (MINI) — +12.50

Себастьен Лёб (Peugeot) — +28.27

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«Дакар»-2019. Автомобили. Общий зачёт

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota)

2. Стефан Петерансель (MINI) — +29.16

3. Хоан Нани Рома (MINI) — +37.59

4. Себастьен Лёб (Peugeot) — +54.12

5. Сириль Депре (MINI) — +1.20.01

Карлос Сайнс (MINI) — +5.15.31

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Автоспорт, Ралли, Дакар, Стефан Петерансель, Дакар-2019.
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