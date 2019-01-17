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Фернандо Алонсо попросил Toyota о тестах машины WRC

Фернандо Алонсо попросил Toyota о тестах машины WRC
15:53 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта: Фернандо Алонсо хочет протестировать автомобиль Toyota Yaris WRC.

Двукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо хочет протестировать не только дакаровский автомобиль Toyota Hilux, но и Yaris WRC, об этом рассказал руководитель заводской команды чемпионата мира по ралли Томми Мяккинен.

«Фернандо сказал нам, что хотел бы провести тесты в Финляндии. Проблема в том, что из-за ограничений FIA на тесты раллийных автомобилей будет сложно осуществить эту затею в ближайшее время, – цитирует Мяккинена издание AS. – Но, конечно, мы заинтересованы в тестах с участием Фернандо, поэтому постараемся что-нибудь придумать. Возможно, наиболее оптимальным вариантом будет одно из рекламных мероприятий, которые проводятся нами в течение года и не считаются тестами».

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Как рассказал недавно двукратный победитель Дакара Нассер Аль-Аттия, Алонсо может провести тесты за рулём Toyota Hilux в апреле.

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Формула-1, WRC, Автоспорт, Ралли, Ф1, Toyota Yaris WRC.
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