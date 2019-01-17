Нифонтова - первая женщина, проехавшая весь "Дакар" без поддержки механиков

Новости спорта: Анастасия Нифонтова преодолела всю дистанцию Дакар-2019 в категории Original by Motul.

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова стала первой женщиной в истории ралли-марафона "Дакар", которая преодолела всю дистанцию в категории Original by Motul, где участники обязаны самостоятельно обслуживать собственную технику, а любая помощь механиков запрещена.

Нифонтова показала 10-й результат в своей категории на заключительном этапе "Дакара"-2019 и стала девятой в генеральной классификации. Всего в категории Original by Motul финишировало 16 мотоциклистов. Среди всех мотоциклистов россиянка заняла 63-ю позицию.

"Я сделала это! У меня нет слов, чтобы описать свои чувства! Это потрясающе, я смогла добраться до финиша. Это здорово", — заявила Нифонтова в интервью пресс-службе "Дакара".