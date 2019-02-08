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Команда Формулы-1 Haas первой показала новую ливрею

Команда Формулы-1 Haas первой показала новую ливрею
03:01 Сегодня Телеграф Автоспорт Фото: Твиттер haasf1team

Новости спорта: В четверг, 7 февраля, в Королевском автомобильном клубе в Лондоне состоялась первая презентация в межсезонье-2018/2019 в Формуле 1.

Команда Haas представила публике кардинально обновлённую раскраску машины. Как и ожидалось, традиционная красно-серо-черная ливрея уступила место черно-золотой, символизирующей партнёрство с новым титульным спонсором американской конюшни Rich Energy, о подписании многолетнего контракта с которым было объявлено в конце прошлого года.

Предстоящий сезон станет для Haas четвёртым в Формуле 1, и после пятого места в Кубке конструкторов в прошлом году подопечные Джина Хааса рассчитывают на дальнейший прогресс.

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«Важно, чтобы команда продолжала прогрессировать, и в этом плане предстоящий сезон ничем не будет отличаться от предыдущих, – прокомментировал руководитель Haas Гюнтер Штайнер. – Хотя сезон-2018 и стал лучшим для нашей команды, он показал, причем иногда достаточно жёстко, что нам есть в чём прибавлять.

Наше партнёрство с Rich Energy – ещё один пример того, что мы движемся вперёд. Мы рады видеть их цвета в раскраске VF-19».

Владелец Haas Джин Хаас добавил: «Новая машина выглядит особенно и не только благодаря ливрее, но и за счёт изменений в конструкции. Надеюсь, что новые технические требования обострят борьбу на трассе и дадут нам шансы на более высокие результаты в каждом Гран При».

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Формула-1, Автоспорт, Хаас, Новости автоспорта, Ф1.
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