Команда Формулы-1 Haas первой показала новую ливрею

Команда Haas представила публике кардинально обновлённую раскраску машины. Как и ожидалось, традиционная красно-серо-черная ливрея уступила место черно-золотой, символизирующей партнёрство с новым титульным спонсором американской конюшни Rich Energy, о подписании многолетнего контракта с которым было объявлено в конце прошлого года.

Предстоящий сезон станет для Haas четвёртым в Формуле 1, и после пятого места в Кубке конструкторов в прошлом году подопечные Джина Хааса рассчитывают на дальнейший прогресс.

WAIT...NO...MORE!

We're proud to present the #RichEnergy #HaasF1 VF-19 livery unveil. All change in the looks department for the new #F1 season!

pic.twitter.com/uQNDm1hiXQ

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) 7 февраля 2019 г.