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"Мне становилось страшно": Росберг сделал сенсационное признание о Формуле-1

&quot;Мне становилось страшно&quot;: Росберг сделал сенсационное признание о Формуле-1
18:34 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта: Нико Росберг доволен, что завершил карьеру в Королевских гонках.

Чемпион мира Формулы 1 2016 года Нико Росберг признал, что не жалеет о своём неожиданном уходе из Больших Призов, в том числе при просмотре гонок по ТВ.

«Я не скучаю по Формуле 1, и это самое главное. После завершения карьеры я представления не имел, что именно буду чувствовать через два, три месяца, год, – заявил Росберг в интервью немецкой телекомпании ZDF. – Было ощущение пустоты, поскольку из моей жизни исчезла важная часть. Но благодаря семье и нескольким увлечениям я быстро нашел новые занятия для себя.

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Признаюсь, что сейчас иногда бывают моменты, когда я смотрю трансляцию гонки и радуюсь, что не нахожусь за рулём. На трассе в Баку, окруженной стенами, скорости достигают 360 км/ч. В отличие от многих других, я не абсолютный смельчак. Да, бывали моменты, когда мне становилось страшно».

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Формула-1, Нико Росберг, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1.
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