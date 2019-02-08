Формула-1. Феттель прошел подгонку сиденья

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель прошёл подгонку сиденья, побывав на базе команды в Маранелло, сообщает официальный сайт "Скудерии". Кроме того, немец пообщался с новым руководителем команды Маттиа Бинотто и другими членами итальянской конюшни.
Фото с процедуры подгонки сиденья модно увидеть на официальной странице "Феррари" в "Твиттере".
Seat fitting for #Seb5 https://t.co/LSY0QU2e0q#ForzaFerrari pic.twitter.com/FTp8t4POns
— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 8 февраля 2019 г.
Напомним, что Себастьян Феттель на протяжении последних двух лет становился вице-чемпионом мира, проигрывая борьбу за титул гонщику "Мерседеса" Льюису Хэмилтону.
Добавим, что презентация нового болида "Феррари" пройдёт 15 февраля 2019 года в онлайн-режиме. Начало презентации намечено на 12:45 мск. Онлайн-трансляция будет доступна в социальных сетях команды.