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Четверг, 14.02.2019
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Red Bull представила новый болид RB15 (Видео)

Red Bull представила новый болид RB15 (Видео)
16:43 Сегодня Телеграф Автоспорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Макс Ферстаппен протестировал автомобиль RB15 на трассе.

После шейкдауна Mercedes в Сильверстоуне пришла очередь Red Bull для обкатки новой машины, представленной публике несколькими часами ранее.

После обеда Макс Ферстаппен покинул боксы и, таким образом, впервые вывел на трассу автомобиль австрийской команды с двигателем Honda.

Команда F1 Renault презентовала новый болид (Видео)

Напомним, что как таковая обкатка новых машин в Формуле 1 регламентом не предусмотрена и проводится командами в рамках рекламных съемок, на которых разрешается проехать 100 км на демонстрационных шинах.

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Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1, RB15.
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