Red Bull представила новый болид RB15 (Видео)

После шейкдауна Mercedes в Сильверстоуне пришла очередь Red Bull для обкатки новой машины, представленной публике несколькими часами ранее.

После обеда Макс Ферстаппен покинул боксы и, таким образом, впервые вывел на трассу автомобиль австрийской команды с двигателем Honda.

