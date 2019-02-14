Red Bull представила новый болид RB15 (Видео)

После шейкдауна Mercedes в Сильверстоуне пришла очередь Red Bull для обкатки новой машины, представленной публике несколькими часами ранее.
После обеда Макс Ферстаппен покинул боксы и, таким образом, впервые вывел на трассу автомобиль австрийской команды с двигателем Honda.
Unleashing the #RB15 for the very first time! pic.twitter.com/YVJKbNxvUo
— Red Bull Racing (@redbullracing) 13 февраля 2019 г.
Напомним, что как таковая обкатка новых машин в Формуле 1 регламентом не предусмотрена и проводится командами в рамках рекламных съемок, на которых разрешается проехать 100 км на демонстрационных шинах.