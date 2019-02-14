Red Bull представила новый болид RB15 (Видео)

Новости спорта: Макс Ферстаппен протестировал автомобиль RB15 на трассе.

После шейкдауна Mercedes в Сильверстоуне пришла очередь Red Bull для обкатки новой машины, представленной публике несколькими часами ранее.

После обеда Макс Ферстаппен покинул боксы и, таким образом, впервые вывел на трассу автомобиль австрийской команды с двигателем Honda.

Напомним, что как таковая обкатка новых машин в Формуле 1 регламентом не предусмотрена и проводится командами в рамках рекламных съемок, на которых разрешается проехать 100 км на демонстрационных шинах.