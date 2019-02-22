Хэмилтон чудом избежал столкновения с Кубицей на тестах в Барселоне (Видео)

Первый полноценный день Williams на тестах в Барселоне в этом году едва не закончился досрочным завершением программы и ремонтом машины, сборка которой была завершена только в среду после обеда.
В конце одного из кругов в Роберта Кубицу, медленно ехавшего с аэродинамическими сенсорами, едва не врезался Льюис Хэмилтон, который, наоборот, ехал с высокой скоростью. Лишь в самый последний момент действующий чемпион отвернул и проехал по прямой.
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Кто прав, а кто виноват? Кубица мог бы уйти с траектории, а Хэмилтону не было необходимости с такой скоростью настигать пилота впереди. Но на тестах стюардов нет, так что эпизод остался без последствий.