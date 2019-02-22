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Хэмилтон чудом избежал столкновения с Кубицей на тестах в Барселоне (Видео)

Хэмилтон чудом избежал столкновения с Кубицей на тестах в Барселоне (Видео)
15:05 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта: Первый полноценный день Williams на тестах в Барселоне едва не завершился аварией.

Первый полноценный день Williams на тестах в Барселоне в этом году едва не закончился досрочным завершением программы и ремонтом машины, сборка которой была завершена только в среду после обеда.

В конце одного из кругов в Роберта Кубицу, медленно ехавшего с аэродинамическими сенсорами, едва не врезался Льюис Хэмилтон, который, наоборот, ехал с высокой скоростью. Лишь в самый последний момент действующий чемпион отвернул и проехал по прямой.

 
 
 
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Far too close for comfort #F1 #Formula1 #F1Testing #LewisHamilton #RobertKubica @lewishamilton @robertkubica_real @circuitdebcncat

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Кто прав, а кто виноват? Кубица мог бы уйти с траектории, а Хэмилтону не было необходимости с такой скоростью настигать пилота впереди. Но на тестах стюардов нет, так что эпизод остался без последствий.

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