Хэмилтон чудом избежал столкновения с Кубицей на тестах в Барселоне (Видео)

Новости спорта: Первый полноценный день Williams на тестах в Барселоне едва не завершился аварией.

Первый полноценный день Williams на тестах в Барселоне в этом году едва не закончился досрочным завершением программы и ремонтом машины, сборка которой была завершена только в среду после обеда.

В конце одного из кругов в Роберта Кубицу, медленно ехавшего с аэродинамическими сенсорами, едва не врезался Льюис Хэмилтон, который, наоборот, ехал с высокой скоростью. Лишь в самый последний момент действующий чемпион отвернул и проехал по прямой.

Кто прав, а кто виноват? Кубица мог бы уйти с траектории, а Хэмилтону не было необходимости с такой скоростью настигать пилота впереди. Но на тестах стюардов нет, так что эпизод остался без последствий.