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Машины Формулы-1 станут быстрее в 2019 году

Машины Формулы-1 станут быстрее в 2019 году
12:57 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта: Инженеры Формулы-1 блестяще справляются с новыми вызовами.

После анонса изменений в техническом регламенте на 2019 год, направленных на увеличение количества обгонов за счёт уменьшения прижимной силы, многие команды ожидали, что время на круге в 2019-м станет медленнее на 1,5-2 секунды, однако протоколы предсезонных тестов показывают обратное.

Быстрейшее время за четыре дня тестов, показанное Нико Хюлькенбергом, всего на две десятых медленнее лучшего результата Себастьяна Феттеля на тестах прошлого года – 1.17,393 против 1.17,182. Более того, за первую неделю тестов в 2018-м команды даже не приблизились к этому показателю – лучшим тогда был Льюис Хэмилтон с временем 1,19.333.

Конечно, какую-то роль в таких результатах сыграли шины Pirelli и более благоприятные условия на трассе, но не следует умалять и заслугу инженеров, которые сумели быстро отыграть потери.

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Технический директор Renault Ник Честер ожидает ещё более быстрых времён на второй неделе тестов.

«К концу тестов машины будут заметно быстрее по сравнению с тем же периодом прошлого года, и, возможно, по сравнению с концом 2018-го тоже», – цитирует Честера британский Autosport.

«Инженеры Формулы 1 блестяще решают проблемы, – сказал заместитель технического директора Toro Rosso Джоди Эггинтон. – Когда мы поместили машину в аэродинамическую трубу, настроенную под новый регламент, все недостатки стали видны, и мы сразу начали искать возможности устранить их – чем, собственно, в основном и занимается инженерный отдел.

История показывает, что команды Ф1 феноменально хороши в том, что касается быстрого возмещения потерь и нахождения возможностей даже в самом строгом регламенте. Так что в каком-то смысле для нас это вызов. Посмотрим, что произойдёт в первых гонках», – подытожил Эггинтон.

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Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1.
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