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Боттас рассказал о подготовке к новому сезону Формулы-1

Боттас рассказал о подготовке к новому сезону Формулы-1
18:11 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Финский гонщик решительно настроен на предстоящий сезон.

Пилот Мерседеса Валттери Боттас минувший сезон назвал худшим в своей карьере, однако надеется исправить ситуацию в 2019 году и добиться каких-то свершений.

"Мне еще многое нужно сделать в серии. Считаю, что еще вообще ничего не достиг в Формуле-1. Прошлый сезон был полностью разочаровывающим, и я очень зол на себя, что ничего не сумел показать.

Но у меня остаются свои цели в Ф-1, и я готов добиваться своего. Знаю, что способен ехать так же быстро, как Льюис Хэмилтон в квалификациях и гонках. И могу быть быстрее Льюиса", - приводит слова Боттаса.

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Ранее Боттас рассказал о проблемах с новым болидом Мерседеса.

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Формула-1, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Новости автоспорта, Валттери Боттас.
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