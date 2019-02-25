Боттас рассказал о подготовке к новому сезону Формулы-1

Новости спорта: Финский гонщик решительно настроен на предстоящий сезон.

Пилот Мерседеса Валттери Боттас минувший сезон назвал худшим в своей карьере, однако надеется исправить ситуацию в 2019 году и добиться каких-то свершений.

"Мне еще многое нужно сделать в серии. Считаю, что еще вообще ничего не достиг в Формуле-1. Прошлый сезон был полностью разочаровывающим, и я очень зол на себя, что ничего не сумел показать.

Но у меня остаются свои цели в Ф-1, и я готов добиваться своего. Знаю, что способен ехать так же быстро, как Льюис Хэмилтон в квалификациях и гонках. И могу быть быстрее Льюиса", - приводит слова Боттаса.

Ранее Боттас рассказал о проблемах с новым болидом Мерседеса.