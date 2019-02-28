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Алонсо готов вернуться в Формулу-1

Алонсо готов вернуться в Формулу-1
11:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Испанский гонщик не исключает своего возвращения в Формулу-1.

Двукратный чемпион Формулы-1 и гоночный посол Макларена Фернандо Алонсо рассказал, что в данный момент находится в лучшей форме за долгие годы и даже рассматривает возможность возвращения в Ф-1 при удачном стечении обстоятельств.

"Полагаю, что сейчас, в 37 лет, я стал сильнее физически и психологически, чем когда-либо. К тому же у меня появился опыт выступлений в разных гоночных сериях, с разным пилотажем. Я еще буду выступать на протяжении нескольких лет, выбирая те гонки, которые могут оказать влияние на мою карьеру.

Если однажды у меня вновь появится шанс оказаться в Ф-1, и я буду чувствовать, что способен конкурировать и могу побеждать, я должен быть к этому готов - поэтому сейчас я не могу позволить себе сидеть дома и отдыхать. Так что я должен быть в курсе дел", - приводит слова Алонсо Racefans.net.

Машины Формулы-1 станут быстрее в 2019 году

Ранее сообщалось, Шумахер может поучаствовать в тестах Ф-1 в стане Альфа Ромео.

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Формула-1, Фернандо Алонсо, Автоспорт, Новости автоспорта.
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