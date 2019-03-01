Пилот F1 Гасли попал в самую серьезную аварию в своей карьере (Видео)

Новости спорта: Дебютант Red Bull Racing Пьер Гасли завершил предсезонные тесты в Барселоне тем же, с чего и начал.

Вечером в четверг француз разбил машину, вылетев с трассы.

"Я допустил ошибку в девятом повороте, вы сами всё видели. Выезда за пределы трассы на 15 сантиметров было достаточно, чтобы потерять управление. Я пытался восстановить контроль над машиной, но было слишком поздно, поскольку я уже стал просто пассажиром. Извиняюсь перед парнями в команде – теперь их ждёт работа до поздней ночи, – цитирует Гасли Speed Week. – Наверное, это была самая серьёзная авария в моей карьере, ведь вылет произошёл на скорости 230 км/ч. Пришлось даже посетить медицинский центр, но со мной всё в порядке.

В такой ситуации нужно смотреть на позитивные вещи. До аварии я проехал большую дистанцию. Мы собрали много полезной информации, так что можем быть довольны.

Мог ли я проехать круг за 1.16,2, как Шарль Леклер? Не думаю. Ferrari очень быстра. Но всё же мы концентрируемся на себе, а не на других. У нашей машины большой потенциал. И могу сказать, что Honda добилась значительного прогресса по сравнению с прошлым годом. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше".