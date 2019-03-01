Ужасная авария Феттеля в Барселоне (Видео)

Новости спорта: В Барселоне на тестах Формулы-1 Себастьян Феттель угодил в аварию на входе в скоростной поворот.

Медиа-служба Формулы 1 представила видеозапись аварии Себастьяна Феттеля в шестой день тестов в Барселоне.

На входе в скоростной третий поворот, который в последние годы проходится на полном газу, гонщик Ferrari вылетел с трассы и врезался в барьер безопасности. Несмотря на серьёзность аварии, обошлось без последствий, и Феттель самостоятельно покинул машину.

Как выяснили инженеры Ferrari, причиной вылета стала поломка левого переднего колёсного диска, которая привела к моментальному падению давления в шине, что хорошо видно на записи.