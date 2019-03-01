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Ужасная авария Феттеля в Барселоне (Видео)

Ужасная авария Феттеля в Барселоне (Видео)
13:20 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта: В Барселоне на тестах Формулы-1 Себастьян Феттель угодил в аварию на входе в скоростной поворот.

Медиа-служба Формулы 1 представила видеозапись аварии Себастьяна Феттеля в шестой день тестов в Барселоне.

На входе в скоростной третий поворот, который в последние годы проходится на полном газу, гонщик Ferrari вылетел с трассы и врезался в барьер безопасности. Несмотря на серьёзность аварии, обошлось без последствий, и Феттель самостоятельно покинул машину.

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Как выяснили инженеры Ferrari, причиной вылета стала поломка левого переднего колёсного диска, которая привела к моментальному падению давления в шине, что хорошо видно на записи.

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Формула-1, Видео, Автоспорт, Себастьян Феттель, Новости автоспорта, Ф1.
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