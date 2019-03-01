Ужасная авария Феттеля в Барселоне (Видео)

Медиа-служба Формулы 1 представила видеозапись аварии Себастьяна Феттеля в шестой день тестов в Барселоне.
На входе в скоростной третий поворот, который в последние годы проходится на полном газу, гонщик Ferrari вылетел с трассы и врезался в барьер безопасности. Несмотря на серьёзность аварии, обошлось без последствий, и Феттель самостоятельно покинул машину.
First footage of Sebastian Vettel's big crash in Barcelona.#F1Testing #Seb5 pic.twitter.com/aXos6hw45B
— Sebastian Vettel #5 (@sebvettelnews) 28 февраля 2019 г.
Как выяснили инженеры Ferrari, причиной вылета стала поломка левого переднего колёсного диска, которая привела к моментальному падению давления в шине, что хорошо видно на записи.