"Не зря ходил в школу": Райкконен сам занялся подгонкой сиденья (Видео)

Новости спорта: В современном автоспорте редко можно увидеть гонщика с инструментом в руках – всю работу выполняют механики. Но исключения всё же бывают.

Например, в 2013-м после аварии в "Дайтоне 500" трёхкратный чемпион NASCAR Тони Стюарт лично помогал команде в восстановлении своей повреждённой машины, чтобы поскорее вернуться в гонку. А в минувший четверг на тестах Формулы 1 в Барселоне инструмент в руки взял Кими Райкконен. Финн не работал на трассе, поскольку машину Alfa Romeo пилотировал его молодой напарник Антонио Джовинацци. Поэтому у него было свободное время, чтобы чуть подкорректировать своё сиденье в преддверии возвращения в машину в пятницу. Для этого ему понадобился шлифовальный инструмент и навыки владения им.

Посмотреть эту публикацию в Instagram I didnt go to school for nothing. Публикация от Kimi Räikkönen (@kimimatiasraikkonen) 28 Фев 2019 в 7:15 PST

"Не зря я ходил в школу", – написал Райкконен в своём Instagram.