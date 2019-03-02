"Не зря ходил в школу": Райкконен сам занялся подгонкой сиденья (Видео)

Например, в 2013-м после аварии в "Дайтоне 500" трёхкратный чемпион NASCAR Тони Стюарт лично помогал команде в восстановлении своей повреждённой машины, чтобы поскорее вернуться в гонку. А в минувший четверг на тестах Формулы 1 в Барселоне инструмент в руки взял Кими Райкконен. Финн не работал на трассе, поскольку машину Alfa Romeo пилотировал его молодой напарник Антонио Джовинацци. Поэтому у него было свободное время, чтобы чуть подкорректировать своё сиденье в преддверии возвращения в машину в пятницу. Для этого ему понадобился шлифовальный инструмент и навыки владения им.
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"Не зря я ходил в школу", – написал Райкконен в своём Instagram.