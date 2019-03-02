Скачать
Суббота, 02.03.2019
Руденко - Кабайела: где и когда смотреть бой
Руденко - Кабайела: где и когда смотреть бой
Отепяя-2019. Результаты женского спринта 2.03.2019
Отепяя-2019. Результаты женского спринта 2.03.2019
Динамо в Чернигове обыграло Десну: Соль получил травму
Динамо в Чернигове обыграло Десну: Соль получил травму
Сенсационное поражение Боруссии Д от Аугсбурга (Видео)
Сенсационное поражение Боруссии Д от Аугсбурга (Видео)

"Не зря ходил в школу": Райкконен сам занялся подгонкой сиденья (Видео)

"Не зря ходил в школу": Райкконен сам занялся подгонкой сиденья (Видео)
16:49 Сегодня Телеграф

Новости спорта: В современном автоспорте редко можно увидеть гонщика с инструментом в руках – всю работу выполняют механики. Но исключения всё же бывают.

Например, в 2013-м после аварии в "Дайтоне 500" трёхкратный чемпион NASCAR Тони Стюарт лично помогал команде в восстановлении своей повреждённой машины, чтобы поскорее вернуться в гонку. А в минувший четверг на тестах Формулы 1 в Барселоне инструмент в руки взял Кими Райкконен. Финн не работал на трассе, поскольку машину Alfa Romeo пилотировал его молодой напарник Антонио Джовинацци. Поэтому у него было свободное время, чтобы чуть подкорректировать своё сиденье в преддверии возвращения в машину в пятницу. Для этого ему понадобился шлифовальный инструмент и навыки владения им.

Пилот F1 Гасли попал в самую серьезную аварию в своей карьере (Видео)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

I didnt go to school for nothing.

Публикация от Kimi Räikkönen (@kimimatiasraikkonen)

"Не зря я ходил в школу", – написал Райкконен в своём Instagram.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бокс. Анонс главных боев 2 марта
02 Известный боец ММА Мирко Крокоп пережил инсульт
03 Украинский вратарь Коваль установил рекорд в Саудовской Аравии
04 Первая лига. ПФК Сумы остаются и продолжат борьбу
05 Безработный Луческу планирует уйти на пенсию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь