"Глазами гонщика": впечатляющие кадры работы пилота Формулы-1 (Видео)

Новости спорта: В Сети появилось видео с камер на визоре во время съемочного дня Alfa Romeo на тестах Формулы-1 в Барселоне.

В Сети появились любопытные кадры записей с самой захватывающей камеры в гонках – установленной непосредственно на визоре пилотов.

Предлагаем вам на несколько минут стать Антонио Джовинацци, посмотрев видео, снятое в ходе съёмочного дня Alfa Romeo в Барселоне. Итальянец отрабатывает процедуру старта и проезжает три круга по трассе, включая быстрый круг. Видео отчётливо демонстрирует работу пилота в кокпите.

Кроме того, на официальном сайте Формулы 1 опубликовано видео с камеры, расположенной на визоре шлема Кими Райкконена. Финн проезжает установочный круг по укороченной версии трассы в Барселоне. Видео доступно по ссылке.