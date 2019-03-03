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"Глазами гонщика": впечатляющие кадры работы пилота Формулы-1 (Видео)

"Глазами гонщика": впечатляющие кадры работы пилота Формулы-1 (Видео)
12:03 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта: В Сети появилось видео с камер на визоре во время съемочного дня Alfa Romeo на тестах Формулы-1 в Барселоне.

В Сети появились любопытные кадры записей с самой захватывающей камеры в гонках – установленной непосредственно на визоре пилотов.

Предлагаем вам на несколько минут стать Антонио Джовинацци, посмотрев видео, снятое в ходе съёмочного дня Alfa Romeo в Барселоне. Итальянец отрабатывает процедуру старта и проезжает три круга по трассе, включая быстрый круг. Видео отчётливо демонстрирует работу пилота в кокпите.

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Кроме того, на официальном сайте Формулы 1 опубликовано видео с камеры, расположенной на визоре шлема Кими Райкконена. Финн проезжает установочный круг по укороченной версии трассы в Барселоне.  Видео доступно по ссылке.

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Формула-1, Видео, Alfa Romeo, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1.
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