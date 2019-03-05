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Автогонщик Баттон сменил Формулу-1 на велоспорт

Автогонщик Баттон сменил Формулу-1 на велоспорт
08:34 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Экс-гонщик Формулы-1 Дженсон Баттон принял участие в престижной гонке по велоспорту.

Чемпион мира в Формуле-1 2009 года Дженсон Баттон принял участие в трехдневной велогонке Haute Route Oman, проходившей на территории Омана.

Участники соревнования преодолели дистанцию в 238 км. 39-летний Баттон финишировал на 30-й позиции. Всего в велогонке стартовало более 260 человек.

"За три прошедших дня я приобрел большой опыт! Кстати, сейчас самое время отдохнуть перед тестами Super GT, которые стартуют в ближайший четверг. Мне удалось финишировать 30-м, что не так уж и плохо", – написал Баттон в соцсетях.

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Баттон завершил карьеру в Формуле-1 по окончании сезона 2016 года, но принял участие в Гран-при Монако 2017 года, заменяя Фернандо Алонсо.

Ранее мы писали, что впервые в истории чемпионат Формулы-1 начнется с церемонии открытия. Церемония пройдет в Мельбурне, на площади Федерации. Ожидается, что ее посетят легендарные гонщики прошлых лет, а также, все 20 пилотов и 10 руководителей команд

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Формула-1, Велоспорт, Дженсон Баттон, Автоспорт, Новости автоспорта.
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