Автогонщик Баттон сменил Формулу-1 на велоспорт

Новости спорта: Экс-гонщик Формулы-1 Дженсон Баттон принял участие в престижной гонке по велоспорту.

Чемпион мира в Формуле-1 2009 года Дженсон Баттон принял участие в трехдневной велогонке Haute Route Oman, проходившей на территории Омана.

Участники соревнования преодолели дистанцию в 238 км. 39-летний Баттон финишировал на 30-й позиции. Всего в велогонке стартовало более 260 человек.

"За три прошедших дня я приобрел большой опыт! Кстати, сейчас самое время отдохнуть перед тестами Super GT, которые стартуют в ближайший четверг. Мне удалось финишировать 30-м, что не так уж и плохо", – написал Баттон в соцсетях.

Баттон завершил карьеру в Формуле-1 по окончании сезона 2016 года, но принял участие в Гран-при Монако 2017 года, заменяя Фернандо Алонсо.

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