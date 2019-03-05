"Не буду помогать ему": Феттель - о переходе сына Шумахера в Ferrari

Новости спорта: Гонщик Ferrari Себастьян Феттель своеобразно поприветствовал сына Михаэля Шумахера Мика в составе молодежной Академии команды из Маранелло.

19-летний немец в прошлом году выиграл первенство европейской Формулы 3, а в нынешнем сезоне дебютирует в Ф2 с командой Prema. Выступив на Гонке чемпионов вместе с опытным соотечественником, Мик признался, что ему очень полезно и приятно учиться у Себастьяна. А что думает по этому поводу сам "наставник"?

«Я не буду давать Мику советов относительно того, как ему пилотировать гоночную машину, ему гораздо лучше будет обрести свой собственный опыт, – сказал Феттель в интервью Sport Bild. – К тому же, мне не стоит говорить ему, какие огромные ожидания на него возложены, он это прекрасно понимает.

Я просто надеюсь, что он вовремя дебютирует в Формуле 1, а не сделает поспешный шаг. Полагаю, он с этим справится».

С учетом того, что Паскаль Верляйн в этом году будет работать на симуляторе в Маранелло, итальянская команда уже довела счет немцам в своих рядах до трех.

«Я горд этим, – продолжил Себастьян. – У нас есть повод гордиться своей страной. Для начального обучения Германия дает потрясающие возможности – может, даже самые лучшие».