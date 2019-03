Гран-при Бахрейна. Леклер и Феттель лидируют после первой практики

В течение последних полутора недель, прошедших с провального для Ferrari Гран При Австралии, было много разговоров о том, насколько важным будет второй этап сезона в Бахрейне для итальянской команды. И гоночный уик-энд на трассе Сахир Скудерия начала как нельзя лучше.

Себастьян Феттель и Шарль Леклер задавали темп по ходу большей части первой сессии пятничных свободных заездов. Уже на экваторе тренировки они опережали всех остальных на полсекунды. Но если такой отрыв после первых 45 минут был обусловлен использованием мягких шин Ferrari и средних – Mercedes, то в дальнейшем уже на одинаковых составах Скудерия привезла всем почти секунду. Сначала на Soft прибавил Феттель, который показал 1.30,617, а затем Леклер снял с результата напарника 0,263 секунды – 1.30,354.

Ferrari on top after FP1 with @Charles_Leclerc leading the way #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/26mpJnEanI

