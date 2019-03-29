Гран-при Бахрейна. Леклер и Феттель лидируют после первой практики

Новости спорта: Себастьян Феттель и Шарль Леклер задавали темп по ходу большей части первой сессии пятничных свободных заездов.

В течение последних полутора недель, прошедших с провального для Ferrari Гран При Австралии, было много разговоров о том, насколько важным будет второй этап сезона в Бахрейне для итальянской команды. И гоночный уик-энд на трассе Сахир Скудерия начала как нельзя лучше.

Себастьян Феттель и Шарль Леклер задавали темп по ходу большей части первой сессии пятничных свободных заездов. Уже на экваторе тренировки они опережали всех остальных на полсекунды. Но если такой отрыв после первых 45 минут был обусловлен использованием мягких шин Ferrari и средних – Mercedes, то в дальнейшем уже на одинаковых составах Скудерия привезла всем почти секунду. Сначала на Soft прибавил Феттель, который показал 1.30,617, а затем Леклер снял с результата напарника 0,263 секунды – 1.30,354.

Победитель предыдущего этапа Валттери Боттас оказался единственным, кто остался в секунде с гонщиками Ferrari, но уступил Леклеру 0,974 секунды. Напарник финна Льюис Хэмилтон после ошибки в последнем повороте на своём лучшем круге отстал на 1,247 секунды.

Следом за пилотами Ferrari и Mercedes расположились представители Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Пьер Гасли.

Быстрейшим представителем средней группы стал гонщик McLaren Карлос Сайнс. Дополнили топ-10 по итогам первой тренировки Нико Хюлькенберг, россиянин Даниил Квят и Кими Райкконен.

Несколько раз по ходу сессии на трассе появлялись жёлтые флаги, но обошлось без серьёзных происшествий – вначале развернуло Лэнса Стролла, а под конец машину на трассе не удержал новичок Джордж Рассел, тогда как между Хюлькенбергом и Антонио Джовинацци произошёл контакт.