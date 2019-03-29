Скачать
Пятница, 29.03.2019
Футзал. Продэксим обыграл Титан на пути в финал Кубка Украины
Футзал. Продэксим обыграл Титан на пути в финал Кубка Украины
UFC on ESPN 2: Результаты взвешивания
UFC on ESPN 2: Результаты взвешивания
Украинская дзюдоистка Белодед завоевала "серебро" на Гран-при Тбилиси
Украинская дзюдоистка Белодед завоевала "серебро" на Гран-при Тбилиси
Гвоздик оценил Нгумбу
Гвоздик оценил Нгумбу

Гран-при Бахрейна. Леклер и Феттель лидируют после первой практики

Гран-при Бахрейна. Леклер и Феттель лидируют после первой практики
18:03 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта: Себастьян Феттель и Шарль Леклер задавали темп по ходу большей части первой сессии пятничных свободных заездов.

В течение последних полутора недель, прошедших с провального для Ferrari Гран При Австралии, было много разговоров о том, насколько важным будет второй этап сезона в Бахрейне для итальянской команды. И гоночный уик-энд на трассе Сахир Скудерия начала как нельзя лучше.

Себастьян Феттель и Шарль Леклер задавали темп по ходу большей части первой сессии пятничных свободных заездов. Уже на экваторе тренировки они опережали всех остальных на полсекунды. Но если такой отрыв после первых 45 минут был обусловлен использованием мягких шин Ferrari и средних – Mercedes, то в дальнейшем уже на одинаковых составах Скудерия привезла всем почти секунду. Сначала на Soft прибавил Феттель, который показал 1.30,617, а затем Леклер снял с результата напарника 0,263 секунды – 1.30,354.

Гран-при Бахрейна. Хюлькенберг и Джовинацци столкнулись во время 1-й практики (Видео)

Победитель предыдущего этапа Валттери Боттас оказался единственным, кто остался в секунде с гонщиками Ferrari, но уступил Леклеру 0,974 секунды. Напарник финна Льюис Хэмилтон после ошибки в последнем повороте на своём лучшем круге отстал на 1,247 секунды.

Следом за пилотами Ferrari и Mercedes расположились представители Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Пьер Гасли.

Быстрейшим представителем средней группы стал гонщик McLaren Карлос Сайнс. Дополнили топ-10 по итогам первой тренировки Нико Хюлькенберг, россиянин Даниил Квят и Кими Райкконен.

Несколько раз по ходу сессии на трассе появлялись жёлтые флаги, но обошлось без серьёзных происшествий – вначале развернуло Лэнса Стролла, а под конец машину на трассе не удержал новичок Джордж Рассел, тогда как между Хюлькенбергом и Антонио Джовинацци произошёл контакт.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Видео, Автоспорт, Себастьян Феттель, Нико Хюлькенберг, Гран-при Бахрейна, Антонио Джовинацци.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Определен лучший гол в истории Барселоны (Видео)
02 Роналду пропустит матч с Аяксом в Лиге чемпионов
03 Ломаченко хочет провести большой бой с Дэвисом
04 Усик переходит в супертяжелый вес и будет драться с Такамом
05 Бокс. Украинец Тесленко проведет первый титульный бой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь