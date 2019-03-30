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"Фамилия сыграет на пользу": Ферстаппен - о карьере Мика Шумахера

"Фамилия сыграет на пользу": Ферстаппен - о карьере Мика Шумахера
15:27 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен оценил способности Мика Шумахера

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что фамилия может сыграть положительную роль в карьере Мика Шумахера.

«Если Мик Шумахер всё сделает правильно, фамилия сыграет только положительную роль в его карьере. Конечно, сейчас у Мика трудный период. Он привлекает много внимания средств массовой информации, но, думаю, рядом с ним есть хорошие люди, которые могут защитить его от нападок со стороны СМИ.

Сейчас он будет тестировать болид Формулы-1, он пилот гоночной академии «Феррари». Если проведёт хороший сезон в Формуле-2, то перед ним откроются новые двери», — приводит слова Макса Ферстаппена GrandPrix.

Сын Шумахер сядет за руль болида Ferrari

По итогам первой гонки Формулы-2 в Бахрейне Мик Шумахер финишировал восьмым и будет стартовать с поула в воскресной гонке.

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Автоспорт, Новости автоспорта, Макс Ферстаппен, Мик Шумахер.
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