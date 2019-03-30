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Феттель рассказал о своем будущем в Формуле-1

Феттель рассказал о своем будущем в Формуле-1
18:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Себастьян отметил, что многие ценности, которые ранее были в Ф-1, остались лишь частично.

Немецкий автогонщик итальянской Феррари Себастьян Феттель рассказал, почему у него возникает желание покинуть Формулу-1, а также отметил, что в новом регламенте необходимо найти компромисс.

"Понятное дело, что я хочу участвовать и в этом сезоне, и в следующем, однако я не знаю, как потом поменяется регламент. Не могу точно сказать, останусь ли я в Формуле-1. Многие ценности, которые ранее были тут, теперь остались лишь частично.

Чемпионат превратился в шоу по большей части. Вы можете заметить, что сейчас это происходит почти везде, но здесь это сильнее влияет на спортсменов.

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Нужно найти компромисс в этом деле. Если мы желаем шоу, то пусть будет так. Такое чувство, что мы в пустую тратим время и энергию на регламент, который дорого обходится, но не приносит нам никакой выгоды", - приводит слова Себсатьяна GPFans.

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Формула-1, Автоспорт, Себастьян Феттель, Новости автоспорта.
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