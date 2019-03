Гран-при Бахрейна: Феррари лидируют после 3-й практики

В рамках третьей свободной практики Гран-при Бахрейна Формулы-1, которая состоялась на автодроме Сахир, лучший результат показали водители Феррари.

Первую строчку занял Шарль Леклер, а на втором месте расположился его напарник Себастьян Феттель. Третье и четвертое место заняли автогонщики Мерседеса Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас соответственно.

Пилот Ред Булла Макст Ферстаппен показал 8-е время.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Третья свободная практика

