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Гран-при Бахрейна: Феррари лидируют после 3-й практики

Гран-при Бахрейна: Феррари лидируют после 3-й практики
15:34 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: В рамках третьей свободной практики Гран-при Бахрейна Формулы-1, которая состоялась на автодроме Сахир, лучший результат показали пилоты Феррари.

В рамках третьей свободной практики Гран-при Бахрейна Формулы-1, которая состоялась на автодроме Сахир, лучший результат показали водители Феррари.

Первую строчку занял Шарль Леклер, а на втором месте расположился его напарник Себастьян Феттель. Третье и четвертое место заняли автогонщики Мерседеса Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас соответственно.

Пилот Ред Булла Макст Ферстаппен показал 8-е время.

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Формула-1. Гран-при Бахрейна. Третья свободная практика

1. Шарль Леклер (Феррари) — 1.28,846

2. Себастьян Феттель (Феррари) — +0,169

3. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — +0,765

4. Валттери Боттас (Мерседес) — +0,820

5. Ромен Грожан (Хаас) — +1,249

6. Нико Хюлькенберг (Рено) — +1,341

7. Ландо Норрис (Макларен) — +1,386

8. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — +1,390

9. Карлос Сайнс (Макларен) — +1,396

10. Даниил Квят (Торо Россо) — +1,604

11. Кими Райкконен (Альфа Ромео) — +1,764

12. Пьер Гасли (Ред Булл) — +1,823

13. Кевин Магнуссен (Хаас) — +1,971

14. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) — +2,049

15. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) — +2,069

16. Даниэль Риккардо (Рено) — +2,074

17. Александер Албон (Торо Россо) — +2,110

18. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) — +2,563

19. Джордж Расселл (Уильямс) — +3,818

20. Роберт Кубица (Уильямс) — +3,956.

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Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1, Гран-при Бахрейна.
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