Гран-при Бахрейна: Феррари лидируют после 3-й практики

В рамках третьей свободной практики Гран-при Бахрейна Формулы-1, которая состоялась на автодроме Сахир, лучший результат показали водители Феррари.
Первую строчку занял Шарль Леклер, а на втором месте расположился его напарник Себастьян Феттель. Третье и четвертое место заняли автогонщики Мерседеса Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас соответственно.
Пилот Ред Булла Макст Ферстаппен показал 8-е время.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Третья свободная практика
FP3 (60/60 MINS): @ScuderiaFerrari have the edge heading into qualifying#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/PqV8LRDEnv
— Formula 1 (@F1) 30 марта 2019 г.
1. Шарль Леклер (Феррари) — 1.28,846
2. Себастьян Феттель (Феррари) — +0,169
3. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — +0,765
4. Валттери Боттас (Мерседес) — +0,820
5. Ромен Грожан (Хаас) — +1,249
6. Нико Хюлькенберг (Рено) — +1,341
7. Ландо Норрис (Макларен) — +1,386
8. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — +1,390
9. Карлос Сайнс (Макларен) — +1,396
10. Даниил Квят (Торо Россо) — +1,604
11. Кими Райкконен (Альфа Ромео) — +1,764
12. Пьер Гасли (Ред Булл) — +1,823
13. Кевин Магнуссен (Хаас) — +1,971
14. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) — +2,049
15. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) — +2,069
16. Даниэль Риккардо (Рено) — +2,074
17. Александер Албон (Торо Россо) — +2,110
18. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) — +2,563
19. Джордж Расселл (Уильямс) — +3,818
20. Роберт Кубица (Уильямс) — +3,956.