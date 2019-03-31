Мик Шумахер финишировал шестым на Гран-при Формулы-2 в Бахрейне

Итальянец начинал гонку с седьмого места, но отыграл три позиции на старте, а к четвёртому кругу опередил остальных соперников и возглавил заезд. Однако на середине дистанции Гьотто совершил пит-стоп и откатился в середину пелотона, тем не менее преимущество свежих шин позволило прорваться вперёд и вернуть первую позицию. На втором и третьем местах финишировали гонщики команды DAMS — Сержио Сетте Камара и Николас Латифи, победитель первого заезда этапа. Топ-5 замкнули Чжоу Гуаньюй и Луи Делетраз.
Мик Шумахер закончил гонку на шестой позиции. Немецкий пилот стартовал с поула, но должен был экономить шины и постепенно пропустил нескольких гонщиков.
В общем зачёте по итогам воскресного спринта лидирует Лука Гьотто. На втором месте, в двух очках позади лидера, — Николас Латифи, далее идут Сержио Сетте Камара, Луи Делетраз и Антуан Юбер.
Второй этап Формулы-2 состоится 27—28 апреля в Баку в ходе Гран-при Азербайджана Формулы-1.
Формула-2, Бахрейн, вторая гонка (топ-10)
1. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi)
2. Сержио Сетте Камара (DAMS) +5,4
3. Николас Латифи (DAMS) +6,8
4. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi) +18,2
5. Луи Делетраз (Carlin) +21,9
6. Мик Шумахер (Prema) +24,6
7. Ник де Врис (ART) +25,1
8. Джордан Кинг (MP) +25,5
9. Антуан Юбер (Arden) +30,5
10. Шон Гелаэл (Prema) +30,5…
13. Никита Мазепин (ART) +40,5.
Общий зачёт (топ-10)
1. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi) — 37 очков
2. Николас Латифи (DAMS) — 35
3. Сержио Сетте Камара (DAMS) — 27
4. Луи Делетраз (Carlin) — 16
5. Антуан Юбер (Arden) — 12
6. Ник де Врис (ART) — 12
7. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi) — 11
8. Мик Шумахер (Prema) — 8
9. Джек Эйткен (Campos) — 6
10. Нобухару Мацусита (Carlin) — 2…
16. Никита Мазепин (ART) — 0.