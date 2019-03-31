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Мик Шумахер финишировал шестым на Гран-при Формулы-2 в Бахрейне

Мик Шумахер финишировал шестым на Гран-при Формулы-2 в Бахрейне
18:52 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Пилот команды UNI-Virtuosi Лука Гьотто одержал победу во втором заезде первого этапа Формулы-2, проходившего в этот уик-энд в Бахрейне.

Итальянец начинал гонку с седьмого места, но отыграл три позиции на старте, а к четвёртому кругу опередил остальных соперников и возглавил заезд. Однако на середине дистанции Гьотто совершил пит-стоп и откатился в середину пелотона, тем не менее преимущество свежих шин позволило прорваться вперёд и вернуть первую позицию. На втором и третьем местах финишировали гонщики команды DAMS — Сержио Сетте Камара и Николас Латифи, победитель первого заезда этапа. Топ-5 замкнули Чжоу Гуаньюй и Луи Делетраз.

Мик Шумахер закончил гонку на шестой позиции. Немецкий пилот стартовал с поула, но должен был экономить шины и постепенно пропустил нескольких гонщиков.

В общем зачёте по итогам воскресного спринта лидирует Лука Гьотто. На втором месте, в двух очках позади лидера, — Николас Латифи, далее идут Сержио Сетте Камара, Луи Делетраз и Антуан Юбер.

Феттель рассказал о своем будущем в Формуле-1

Второй этап Формулы-2 состоится 27—28 апреля в Баку в ходе Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Формула-2, Бахрейн, вторая гонка (топ-10)

1. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi)

2. Сержио Сетте Камара (DAMS) +5,4

3. Николас Латифи (DAMS) +6,8

4. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi) +18,2

5. Луи Делетраз (Carlin) +21,9

6. Мик Шумахер (Prema) +24,6

7. Ник де Врис (ART) +25,1

8. Джордан Кинг (MP) +25,5

9. Антуан Юбер (Arden) +30,5

10. Шон Гелаэл (Prema) +30,5…

13. Никита Мазепин (ART) +40,5.

Общий зачёт (топ-10)

1. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi) — 37 очков

2. Николас Латифи (DAMS) — 35

3. Сержио Сетте Камара (DAMS) — 27

4. Луи Делетраз (Carlin) — 16

5. Антуан Юбер (Arden) — 12

6. Ник де Врис (ART) — 12

7. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi) — 11

8. Мик Шумахер (Prema) — 8

9. Джек Эйткен (Campos) — 6

10. Нобухару Мацусита (Carlin) — 2…

16. Никита Мазепин (ART) — 0.

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Автоспорт, Новости автоспорта, Мик Шумахер, Формула-2.
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