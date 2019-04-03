Фернандо Алонсо: Я лучший гонщик в мире

Новости спорта: Фернандо Алонсо никогда не отличался повышенным уровнем скромности.

"Кто лучший гонщик в мире? Думаю, это я. Конечно, каждый так считает о себе, но доказать свое превосходство непросто, особенно в Формуле-1. Либо у тебя отличный болид, либо ты не сможешь ничего сделать.

Я был конкурентен в Формуле-1 на протяжении очень долгого времени. Я становился чемпионом. Даже в последнем сезоне я добивался хороших результатов, я ни разу не проигрывал сопернику в квалификации. Раньше подобное мне не удавалось.

Теперь я выиграл 24 часа Ле-Мана, Дайтону и Себринг. Надеюсь, что смогу добиться успеха и в Indy-500, а также в других гонках. Думаю, что это станет беспрецедентным достижением для мира автоспорта", - рассказал Алонсо в интервью порталу RaceFans.

Фернандо Алонсо по окончании прошлого сезона ушел из Формулы-1. Испанец в 2005 и 2006 года в составе Рено становился чемпионом мира, а в Феррари трижды останавливался в шаге от титула.