Как Леклер проигнорировал указание не атаковать Феттеля в Бахрейне (Видео)

Новости спорта: На Гран При Бахрейна Ferrari Шарль Леклер не подчинился указанию команды оставаться за Себастьяном Феттелем.

Монегаск, стартовавший с поула, не очень удачно начал гонку и пропустил напарника вперёд. Но через несколько кругов он нашёл нужный ритм и поехал быстрее Феттеля, о чём сказал по радио. В команде попросили его оставаться за четырёхкратным чемпионом мира в течение двух кругов. Тем не менее, в начале следующего круга он атаковал и прошёл немца.

«У меня появилась возможность выйти вперёд, и я ей воспользовался, – рассказал сам Леклер после финиша. – Манёвр прошёл успешно, после чего я смог оторваться и сконцентрировался на собственном выступлении.

Конечно, при борьбе с напарником риски всегда высоки и любая команда просит своих пилотов быть аккуратнее, и это вполне нормально. Но у меня был шанс и я, не раздумывая, реализовал его. Здорово, что всё получилось с первого раза, особенно после неудачного старта».