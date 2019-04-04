Выборы Президента 2019
Скачать
Четверг, 04.04.2019
По обочине и внешней траектории: Норрис эффектно обогнал Гасли в Бахрейне (Видео)
По обочине и внешней траектории: Норрис эффектно обогнал Гасли в Бахрейне (Видео)
Промоутер назвал дату и место боя Усик - Такам
Промоутер назвал дату и место боя Усик - Такам
Зидан проиграл впервые после возвращения в Реал (Видео)
Зидан проиграл впервые после возвращения в Реал (Видео)
Нгумбу после боя с Гвоздиком лег в госпиталь
Нгумбу после боя с Гвоздиком лег в госпиталь

Как Леклер проигнорировал указание не атаковать Феттеля в Бахрейне (Видео)

Как Леклер проигнорировал указание не атаковать Феттеля в Бахрейне (Видео)
17:43 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта: На Гран При Бахрейна Ferrari Шарль Леклер не подчинился указанию команды оставаться за Себастьяном Феттелем.

Монегаск, стартовавший с поула, не очень удачно начал гонку и пропустил напарника вперёд. Но через несколько кругов он нашёл нужный ритм и поехал быстрее Феттеля, о чём сказал по радио. В команде попросили его оставаться за четырёхкратным чемпионом мира в течение двух кругов. Тем не менее, в начале следующего круга он атаковал и прошёл немца.

«У меня появилась возможность выйти вперёд, и я ей воспользовался, – рассказал сам Леклер после финиша. – Манёвр прошёл успешно, после чего я смог оторваться и сконцентрировался на собственном выступлении.

По обочине и внешней траектории: Норрис эффектно обогнал Гасли в Бахрейне (Видео)

Конечно, при борьбе с напарником риски всегда высоки и любая команда просит своих пилотов быть аккуратнее, и это вполне нормально. Но у меня был шанс и я, не раздумывая, реализовал его. Здорово, что всё получилось с первого раза, особенно после неудачного старта».

 

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Себастьян Феттель, Новости автоспорта, Ф1, Шарль Леклер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заря – Динамо 2:3. Видео голов и обзор матча
02 Где и когда смотреть бой Ломаченко в апреле
03 Шахтер с минимальным счетом обыграл Александрию
04 Ломаченко - Кролла: прогноз букмекеров на бой
05 Динамо вырвало победу у Зари, проигрывая 2:0
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь