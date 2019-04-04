По обочине и внешней траектории: Норрис эффектно обогнал Гасли в Бахрейне (Видео)

Новости спорта: Новичок Формулы 1 Ландо Норрис стал одним из главных героев Гран При Бахрейна.

Квалифицировавшийся девятым пилот McLaren провалил старт и потерял ряд позиций.

Но в дальнейшем Ландо собрался и не только прорвался обратно в топ-10, но и финишировал шестым.

Lando Norris does an Insane overtake on Pierre Gasly at Bahrain - 2019 I don't know why this wasn't broadcasted, this was such an awesome move. #F1 @LandoNorris pic.twitter.com/YTfe8WEiAB — Eau rouge (@Insidef1) 3 апреля 2019 г.

Не все его обгоны попали в эфир трансляции, а зря, потому что обгонял он красиво. И наилучшим тому подтверждением стал его обгон Пьера Гасли в четвёртом повороте. Свою атаку на гонщика Red Bull Racing британец начал, выехав за пределы трассы на внешней траектории, что не помешало ему благополучно завершить манёвр.