Новости спорта: В августе гонщик выступит в 10-часовой гонке в Сузуке в рамках серии Intercontinental GT Challenge.

Двукратный чемпион Мика Хаккинен завершил карьеру в Формуле 1 уже довольно давно, в конце 2001 года, но затем в течение нескольких сезонов выступал в кузовной серии DTM, а свою последнюю гонку провёл в октябре 2013-го. Это был китайский этап GT Asia Series, где Мика пилотировал спорткар Mercedes-Benz SLS AMG 300 и даже одержал победу – впрочем, сам он её в список своих достижений не включает, хотя в своё время и упомянул эту гонку в интервью F1News.ru.

Но два года назад было объявлено, что он стал послом бренда McLaren и теперь в этом качестве готовится вернуться за руль гоночной машины.

«Прекрасные новости: Мика Хаккинен возвращается в гонки за рулём McLaren, чтобы в августе выступить в 10-часовой гонке в Сузуке в рамках серии Intercontinental GT Challenge», – сообщила команда из Уокинга.

Мика прекрасно знает этот автодром ещё по Формуле 1, и 25 августа ему предстоит пилотировать там новый спорткар McLaren 720S GT3 вместе с напарниками, которыми станут японцы Хироаки Ишиура и Катсуаки Кубота.

Кстати, в прошлом году он прокатился по Сузуке на чемпионской McLaren MP4/13 в честь 20-летия своего первого титула, ведь именно там завершался триумфальный для Хаккинена сезон 1998 года.

«Впервые за 16 лет я посетил Сузуку в марте 2017-го, и у меня была возможность вновь встретиться со страстными японскими болельщиками, – прокомментировал Мика. – Затем в прошлом году я проехал по этой трассе на MP4/13 и вновь получил удовольствие от уникальной конфигурации Сузуки. А в этом году впервые с ноября 2011-го решил вернуться в гонки и местом своего возвращения выбрал Сузуку.

Именно на этой трассе я впервые выиграл чемпионат мира, и в Японии у меня много замечательных друзей. Я очень благодарен Катсуаки Кубота и компании Mobilityland за то, что они сделали возможным этот замечательный проект».