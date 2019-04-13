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Боттас выиграл поул Гран-при Китая

Боттас выиграл поул Гран-при Китая
10:44 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта: Гонщик Mercedes Валттери Боттас завоевал первый поул в сезоне-2019, выиграв квалификацию Гран При Китая в Шанхае.

Финн, задававший темп во второй и третьей тренировках, был быстрейшим в первом сегменте, а во втором уступил всего 0,091 секунды партнеру по команде Льюис Хэмилтону. Но уже в первой попытке в финале он вернулся на первую строчку, показав лучшее время уик-энда 1.31,563. И под клетчатым флагом Валттери снял ещё 0,016 секунды со своего результата. Но уже к тому времени он был на поуле, поскольку Льюис не прибавил на своём финальном быстром круге. В итоге двух пилотов «Серебряных стрел» разделили всего 0,023 секунды. Для Боттаса этот поул стал первым с прошлогоднего Гран При России и седьмым в карьере.

Ещё меньший гандикап – 0,017 секунды – оказался между двумя гонщиками Ferrari Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером, но лишь в борьбе за третье место. Скудерия, вопреки всем ожиданиям, не смогла составить конкуренцию Mercedes в сражении за поул и проиграла 0,3 секунды.

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Пятое время показал Макс Ферстаппен, но голландец, как и ставший шестым Пьер Гасли, не успел уйти на последний быстрый круг, чем был очень недоволен по радио.

Седьмым квалифицировался Даниэль Риккардо, впервые опередивший своего напарника по Renault Нико Хюлькенберга. Замкнули топ-10 пилоты Haas Кевин Магнуссен и Ромен Грожан, как и гонщики Red Bull, опоздавшие на быстрый круг.

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Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Валттери Боттас, Гран-при Китая.
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