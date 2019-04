Гран-при Китая: Албон разбил машину (Видео)

Гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас показал быстрейший результат в третьей тренировке Гран-при Китая Формулы-1. Финн на четыре десятые секунды опередил представителей "Феррари" — Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера.

Сессия была завершена досрочно после серьёзной аварии гонщика "Торо Россо" Александера Албона, разбившего машину на выходе из последнего поворота. Из-за красных флагов целый ряд пилотов не успел завершить свои вторые попытки, включая напарника Албона по "Торо Россо" Даниила Квята.

Формула-1. Гран-при Китая. Третья практика

