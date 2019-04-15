Феттель передумал завершать карьеру в Формуле-1

Новости спорта: Пилот пока не думает о прекращении выступлений.

На днях появилась информации о желании пилота Феррари Себастьяна Феттеля завершить карьеру уже в ближайшее время, но 31-летний спортсмен еще не намерен уходить.

«Не знаю, откуда все это берется. Неожиданно начали говорить о моем уходе, а через неделю, уверен, все забудется. Честно говоря, я точного ответа дать не могу».

«Чувствую, что нахожусь в своей лучшей форме. Знаю, что нужно делать в болиде, уверен в своих силах и готов исправлять ошибки».

«Мне нравится гоняться в нынешних болидах Ф-1, нравится бороться с соперниками и чувствовать эту безумную скорость. Мне этого будет не хватать, и поэтому сейчас у меня нет желания завершать карьеру», - сказал Феттель.