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Феттель передумал завершать карьеру в Формуле-1

Феттель передумал завершать карьеру в Формуле-1
12:48 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Пилот пока не думает о прекращении выступлений.

На днях появилась информации о желании пилота Феррари Себастьяна Феттеля завершить карьеру уже в ближайшее время, но 31-летний спортсмен еще не намерен уходить.

«Не знаю, откуда все это берется. Неожиданно начали говорить о моем уходе, а через неделю, уверен, все забудется. Честно говоря, я точного ответа дать не могу».

«Чувствую, что нахожусь в своей лучшей форме. Знаю, что нужно делать в болиде, уверен в своих силах и готов исправлять ошибки».

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«Мне нравится гоняться в нынешних болидах Ф-1, нравится бороться с соперниками и чувствовать эту безумную скорость. Мне этого будет не хватать, и поэтому сейчас у меня нет желания завершать карьеру», - сказал Феттель.

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Формула-1, Автоспорт, Себастьян Феттель, Новости автоспорта.
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