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Формула-1. Результаты Гран-при Китая-2019

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Формула-1. Результаты Гран-при Китая-2019
12:04 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта: Пятикратный и действующий чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон одержал вторую победу в сезоне-2019, шестую на трассе в Шанхае и 75-ю в карьере, в уверенном стиле выиграв Гран-при Китая.

На старте британец опередил напарника по Mercedes Валттери Боттаса и устремился вперед. По ходу первой трети дистанции финн пытался было держаться за лидером, но затем начал отставать и в конечном итоге к финишу разрыв между двумя пилотами «Серебряных стрел» достиг 6,5 секунд. Так что борьбы за победу между ними, по сути, не было. Впрочем, как и за второе место. Себастьян Феттель хоть и потерял время на первых кругах за Шарлем Леклером, а затем в сражении с Максом Ферстаппеном, но по чистой скорости Ferrari, как и в квалификации, ничего не смогла противопоставить Mercedes.

Таким образом, подопечные Тото Вольфа завоевали третий из трёх возможных дублей на старте сезона-2019.

Боттас выиграл поул Гран-при Китая

Феттель финишировал в 12 секундах впереди Ферстаппена и впервые в этом году поднялся на подиум, тогда как его напарник Леклер после двух оттянутых по максимуму пит-стопов стал пятым и проиграл ему почти 20 секунд.

Партнёр Ферстаппена по Red Bull Пьер Гасли стартовал и финишировал шестым, но зато отличился быстрейшим кругом, за который получил бонусный балл. А лучшим из остальных стал прошлогодний победитель Гран При Китая Даниэль Риккардо, наконец-то открывший счёт очкам за рулём машины Renault.

Замкнули зачётную первую десятку Серхио Перес, Кими Райкконен и Алекс Албон, совершивший великолепный прорыв после старта с пит-лейна из-за аварии накануне.

Для Даниила Квята гонка не задалась с самого начала – на первом круге он столкнулся с двумя пилотами McLaren, за что получил штрафной проезд по пит-лейну, отбросивший его в конец пелотона. Прорваться вперед не получилось, а на 44-м круге Квят и вовсе припарковал машину в боксах.

Также из-за технических проблем сошли Нико Хюлькенберг и Ландо Норрис. Всего клетчатый флаг увидели 17 пилотов.

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Формула-1, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1, Гран-при Китая.
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