Формула-1. Результаты Гран-при Китая-2019

На старте британец опередил напарника по Mercedes Валттери Боттаса и устремился вперед. По ходу первой трети дистанции финн пытался было держаться за лидером, но затем начал отставать и в конечном итоге к финишу разрыв между двумя пилотами «Серебряных стрел» достиг 6,5 секунд. Так что борьбы за победу между ними, по сути, не было. Впрочем, как и за второе место. Себастьян Феттель хоть и потерял время на первых кругах за Шарлем Леклером, а затем в сражении с Максом Ферстаппеном, но по чистой скорости Ferrari, как и в квалификации, ничего не смогла противопоставить Mercedes.

Таким образом, подопечные Тото Вольфа завоевали третий из трёх возможных дублей на старте сезона-2019.

Феттель финишировал в 12 секундах впереди Ферстаппена и впервые в этом году поднялся на подиум, тогда как его напарник Леклер после двух оттянутых по максимуму пит-стопов стал пятым и проиграл ему почти 20 секунд.

Партнёр Ферстаппена по Red Bull Пьер Гасли стартовал и финишировал шестым, но зато отличился быстрейшим кругом, за который получил бонусный балл. А лучшим из остальных стал прошлогодний победитель Гран При Китая Даниэль Риккардо, наконец-то открывший счёт очкам за рулём машины Renault.

FINAL CLASSIFICATION

A 1-2 for the Silver Arrows, with Verstappen splitting the Ferraris

First points of the season for @danielricciardo in P7

Hard-earned points for Raikkonen Albon #ChineseGP #Race1000 pic.twitter.com/fJVpU14xGq

— Formula 1 (@F1) 14 апреля 2019 г.