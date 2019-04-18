Босс Мерседеса опроверг интерес команды к Ферстаппену

Новости спорта: Руководитель Мерседеса Тото Вольфф не видит смысла в смене дуэта боевых пилотов.

Спортивный консультант Ред Булла Хельмут Марко сообщил, что босс Мерседсеса регулярно общается с Максом Ферстаппеном и его отцом. Вольфф опроверг эту информацию.

"Мы несколько раз подряд делали победные дубли, так что нет никакого смысла говорить о наших пилотах. Что касается периода после 2020 года, то мы сначала поговорим с Боттасом и Хэмилтоном, а уже после этого будем рассматривать еще какие-то варианты. На мой взгляд, нет никакого смысла менять состав Мерседеса", - приводит слова Вольффа GrandPX.News.

Пилоты Мерседеса на старте сезона оформили победные дубли в Австралии, Бахрейне и Китае. Немецкая конюшня стала первой командой с 1992 года, гонщики которой финишировали в топ-2 в трех стартовых гонках сезона.

Что касается Макса Ферстаппена, то голландский пилот Ред Булла в сезоне-2019 в трех гонках ни разу не финишировал ниже четвертого места.