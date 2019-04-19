Мерседес не видит смысла подписывать Ферстаппена

Новости спорта: В команде отрицают переговоры с пилотом.

Слухи связывают Мерседес с Максом Ферстаппеном, которому якобы звонил босс немецкой команды Тото Вольфф и общался на тему возможного подписания контракта.

Однако в Мерседесе это отрицают.

«У меня даже нет номера Ферстаппена. Не вижу смысла что-то менять в команде. В трех стартовых гонках сезона наши пилоты взяли три дубля, о чем тут говорить?».

«На период после 2020 года мы сперва будем вести переговоры с Льюисом Хэмилтоном и Валттери Боттасом, а потом, если будет необходимость, можно изучать другие варианты», - считает Вольфф.

Считается, что Ферстаппен должен стать заменой Хэмилтону, когда британец решит завершить карьеру.