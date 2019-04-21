Боттас хочет продлить контракт с Мерседес

Новости спорта: Финн не намерен терять свои позиции в команде.

Финский пилот Формулы-1 Валттери Боттас планирует в ближайшее время продлить контракт с Мерседес, о чем сообщает Motorsport.com.

Гонщик намерен поставить подпись под новым соглашением с немецкой компанией до Гран-при Монако, которое состоится 26 мая.

Контракт финна с Мерседес будет рассчитан на сезон 2020 года, чтобы не быть в следующем году замененным Эстебаном Оконой.

Боттас хорошо стартовал в текущем сезоне Формулы-1, на последнем Гран-при в Шанхае заняв второе место, хотя до этого выиграл квалификацию.

Следующей гонкой в календаре Формулы-1 станет Гран-при Азербайджана. Гонка состоится 28 апреля на трассе в Баку.