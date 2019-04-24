Экс-гонщик Формулы 1 сравнил Хэмилтона с великим Сенной

Новости спорта: Бывший пилот Формулы 1, один из руководителей серии DTM Герхард Бергер считает, что Льюис Хэмилтон вышел на уровень Айртона Сенны.

Герхард Бергер: «Меня часто спрашивали о том, кто из современных гонщиков соответствует мастерству Айртона – и я отвечал, что таких нет. На мой взгляд, Льюис – первый, кто выступает на том же уровне.

В Формуле 1 были великие чемпионы – Нельсон Пике, Ники Лауда, Ален Прост и Михаэль Шумахер, но на мой взгляд все они уступали Сенне. Но сегодня Льюис вполне ему соответствует.

Как и Айртон, Льюис уверенно идёт от победы к победе, он так контролирует ситуацию, что выиграть у него почти невозможно. Да, у него лучшая машина с лучшим мотором, но он и сам – лучший.

И я не стану приуменьшать достижения Шумахера, поскольку сейчас он в непростой ситуации. То что с ним произошло – настоящая трагедия. Но если всё это на секунду оставить в стороне, я должен признать: Льюис – совершенно уникальный гонщик из всех, кого я видел в Формуле 1».