Усик может провести бой в Киеве на Олимпийском

Новости спорта: Такую новость сообщил сам Виталий Кличко.

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал переход Александра Усика в супертяжелый вес:

- Непростое задание для Саши Усика. В супертяжелой категории важно держать удар, но важно и наносить его. В чем разница между тяжелым весом и всеми остальными? В супертяжах очень тяжелые удары – один удар, одна секунда могут решить исход боя. У Александра есть все, ему сейчас нужно хорошо подготовиться и будем держать кулаки, чтобы у него все вышло.

- Усик не собирается набирать много веса, чтобы сохранить скорость, но в супертяжах есть ну очень большие бойцы.

- Следующий его соперник Такам – с хорошим рекордом, но это, знаете, зайти размяться в тяжелый вес. Александру нужно ни в коем случае не потерять скорость, но и нарастить силу удара. Потому что в супертяжах боксеры редко проходят все 12 раундов.

- Какой оптимальный вес для Усика в супертяжах?

- Думаю, чтобы сохранить скорость и силу удара, 105-107 кг, не больше.

- Есть шанс у Усика провести бой в Украине?

- Нет ничего невозможного. Если Александр будет драться в супертяжах, первый титульный бой, с большой долей вероятности, будет за границей, это требование чемпиона и телевидения. Но мы сделаем, чтобы защита прошла в Украине. Убежден, «Олимпийский» будет полный.