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Кличко не хочет боя Ломаченко - Беринчик

Кличко не хочет боя Ломаченко - Беринчик
16:04 Сегодня Телеграф Фото: k2ukraine.com

Новости спорта: Виталий Кличко прокомментировал успехи Дениса Беринчика.

Мэр Киева и легендарный боксер Виталий Кличко высказал свои ожидания от будущего боксера легкого веса Дениса Беринчика.

Кличко также высказал надежду, что за титул чемпиона Беринчик будет боксировать не с украинцем Василием Ломаченко, который обладает титулами WBO и WBA.

Беринчик - Аракава. Видео боя

"У него хорошие контратаки, очень взрывной на средней дистанции. И с каждым испытанием он поднимается на ступеньку уверенности в себе, и в то же время уже готовится к ключевому бою, которого ждут все, бою за звание чемпиона мира. Но я надеюсь, что не с Ломаченко. Василий сейчас сильнейший боксер мира и для нас, украинцев, будет тяжело болеть, когда дерутся два украинца. Поэтому я уверен, что есть много соперников по разным версиям и весам, и было бы неплохо, чтобы Денис встретился с другими бойцами", - цитирует Кличко Сегодня.

Напомним, Беринчик защитил титул WBO International против японца Аракаву.

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Виталий Кличко, Бокс, Денис Беринчик, Бокс новости.
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