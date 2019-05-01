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Ф-1: гран-при Нидерландов заменит гонку в Испании

Ф-1: гран-при Нидерландов заменит гонку в Испании
05:16 Сегодня Телеграф motorsport

Новости спорта: Руководство Ф-1 готовит изменения в календаре.

Официального подтверждения от Формулы-1 пока нет, но сообщается, что руководство серии согласовало контракт с автодромом Зандворт, где с 2020 года будет проходить Гран-при Нидерландов.

Возвращение этой страны связано с растущей популярностью пилота Ред Булла Макса Ферстаппена.

Однако Ф-1 не планирует увеличивать количество этапов, поэтому Гран-при Нидерландов, скорее всего, заменит Гран-при Испании, который проходит в Барселоне.

Контракт трека в Барселоне истекает в этом году, а стороны пока не планируют его продлевать.

С 2020 года календарь Ф-1 пополнится и гонкой во Вьетнаме.

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Формула-1, Автоспорт, Гран-при, Ф1.
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