Ф-1: гран-при Нидерландов заменит гонку в Испании

Новости спорта: Руководство Ф-1 готовит изменения в календаре.

Официального подтверждения от Формулы-1 пока нет, но сообщается, что руководство серии согласовало контракт с автодромом Зандворт, где с 2020 года будет проходить Гран-при Нидерландов.

Возвращение этой страны связано с растущей популярностью пилота Ред Булла Макса Ферстаппена.

Однако Ф-1 не планирует увеличивать количество этапов, поэтому Гран-при Нидерландов, скорее всего, заменит Гран-при Испании, который проходит в Барселоне.

Контракт трека в Барселоне истекает в этом году, а стороны пока не планируют его продлевать.

С 2020 года календарь Ф-1 пополнится и гонкой во Вьетнаме.