Формула-1. Руководитель Ferrari: Mercedes очень сильна в этом году

Новости спорта: Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто признал, что Скудерия уступает Mercedes в скорости.

Несмотря на высокие ожидания после зимних тестов, итальянская команда осталась без побед в первых четырех гонках и только в Бахрейне была быстрее действующих чемпионов.

«После четырех первых гонок не осталось сомнений, что Mercedes очень сильна в этом году. Скажем так, их машина немного лучше нашей, – приводит слова Бинотто Motorsport-Total. – Но гандикап между нами не такой большой, как кажется. Очки и результаты не отражают реального потенциала машин.

Если машина позволяет претендовать на поул, то она в целом хороша. Да, в гонках мы не столь быстры, как хотелось бы. Но мы не финишируем в 20 секундах позади от Mercedes. Разница в среднем времени круга невелика».