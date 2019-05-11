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Формула-1. Хэмилтон выиграл заключительную практику Гран-при Испании

Формула-1. Хэмилтон выиграл заключительную практику Гран-при Испании
15:23 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта: Действующий и пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон завершил свободные заезды Гран При Испании на первой строчке.

В заключительной тренировке гонщик Mercedes показал лучшее время уик-энда 1.16,568 на мягких шинах и опередил на 0,531 секунды Шарля Леклера из Ferrari.

Третьим стал лидер пятничных тренировок Валттери Боттас. Финн вылетел с трассы в начале сессии и застрял в гравии, из-за чего потерял большую часть времени и проехал только девять кругов. Тем не менее, он успел на квалификационную серию кругов и оказался всего в 0,024 секунды позади Леклера.

Напарник Леклера по Ferrari Себастьян Феттель занял четвертое место с отставанием 0,6 секунды от лидера.

Формула-1. Результаты второй практики Гран-при Испании

На пятой и шестой строчке расположились Ромен Грожан и Кевин Магнуссен, подтвердившие прогресс Haas. А быстрейший из пилотов Red Bull Racing Макс Ферстаппен стал только седьмым. Замкнули первую десятку Алекс Албон, Кими Райкконен и Карлос Сайнс.

Российский гонщик Даниил Квят показал 11-е время.

Сессия была завершена досрочно из-за красных флагов, связанных с вылетом Джорджа Рассела на последних минутах.

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Формула-1, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Гран-при Испании, Новости автоспорта, Ф1.
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