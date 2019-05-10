Формула-1. Результаты второй практики Гран-при Испании

Новости спорта: Валттери Боттас вновь оказался быстрее всех во второй свободной практике перед Гран При Испании, опередив партнёра по Mercedes Льюиса Хэмилтона на 0,05 секунды.

Финский пилот вышел победителем из обмена ударами с Ferrari, который произошёл в первой половине сессии, во время симуляции квалификации. После 25 минут Валттери возглавлял таблицу с кругом 1.17,835, уже превзойдя лучшее время первой тренировки. Пилоты Ferrari вскоре улучшили результат Боттаса на полторы десятых секунды, однако в Mercedes подкорректировали настройки, и Льюис Хэмилтон, а за ним и Валттери вернулись на вершину таблицы.

Лучшее время тренировки 1.17,284 всё ещё недотягивает до быстрейшего круга зимних тестов (1.16,221), однако можно предположить, что в субботу при более тёплой погоде это время может быть улучшено.

Льюис Хэмилтон работал по своей программе на шинах Hard и нанёс удар позже, проехав круг за 1.17,410, а затем и за 1.17,333, и таким образом уступил времени Боттаса всего пять сотых.

Гонщики Ferrari остались на третьем и четвёртом местах, и Шарль Леклер оказался быстрее Себастьяна Феттеля на девять сотых. Макс Ферстаппен отстал на 0,751 секунды от лидера и занял пятую строчку.

Как и в утренней сессии, лучшим из гонщиков вне команд топ-3 стал пилот Haas Ромен Грожан, который тестировал новый аэродинамический пакет. Команда ещё не приняла решение, будет ли использовать аналогичную спецификацию на машине Кевина Магнуссена. Позади Грожана расположились Пьер Гасли, Кевин Магнуссен, Карлос Сайнс и Даниил Квят, опередивший напарника Алекса Албона на шесть сотых секунды.

В отличие от первой тренировки, сессия обошлась без аварий, а разворот Роберта Кубицы и вылет Даниила Квята в гравий в первом повороте не имели последствий.

Третья тренировка Гран При Испании состоится в субботу, в 13:00 по киевскому времени.