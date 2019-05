Формула-1. Результаты второй практики Гран-при Испании

Финский пилот вышел победителем из обмена ударами с Ferrari, который произошёл в первой половине сессии, во время симуляции квалификации. После 25 минут Валттери возглавлял таблицу с кругом 1.17,835, уже превзойдя лучшее время первой тренировки. Пилоты Ferrari вскоре улучшили результат Боттаса на полторы десятых секунды, однако в Mercedes подкорректировали настройки, и Льюис Хэмилтон, а за ним и Валттери вернулись на вершину таблицы.

Лучшее время тренировки 1.17,284 всё ещё недотягивает до быстрейшего круга зимних тестов (1.16,221), однако можно предположить, что в субботу при более тёплой погоде это время может быть улучшено.

Льюис Хэмилтон работал по своей программе на шинах Hard и нанёс удар позже, проехав круг за 1.17,410, а затем и за 1.17,333, и таким образом уступил времени Боттаса всего пять сотых.

FP2 CLASSIFICATION: After 35 laps apiece just 0:049 seconds separates Bottas and Hamilton#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/xs12hFWOV8

